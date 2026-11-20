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विज्ञापन फ्लाइंग सिख के नाम से मशहूर भारत के महान धावक मिल्खा सिंह की जयंती पर केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल और कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने याद करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की है।

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मिल्खा सिंह का कैसा रहा था करियर

कामनवेल्थ गेम्स में भारत को स्वर्ण पदक दिलाने वाले मिल्खा सिंह पहले भारतीय थे। 20 नवंबर 1929 को जन्मे 'फ्लाइंग सिख' ने रोम के 1960 ग्रीष्म ओलंपिक और टोक्यो के 1964 ग्रीष्म ओलंपिक में देश का प्रतिनिधित्व किया था। इसके साथ ही उन्होंने 1958 और 1962 के एशियाई खेलो में भी स्वर्ण पदक जीता था। 1960 के रोम ओलंपिक खेलों में उन्होंने पूर्व ओलंपिक कीर्तिमान तोड़ा, लेकिन पदक से वंचित रह गए। इस दौरान उन्होंने ऐसा नेशनल कीर्तिमान बनाया, जो लगभग 40 साल बाद जाकर टूटा। मिल्खा सिंह को बेहतर प्रदर्शन के लिए 1959 में पद्म अवार्ड से सम्मानित किया गया।

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योगी आदित्यनाथ-रेखा गुप्ता ने किया याद

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक्स पोस्ट में कहा, अपनी अद्भुत गति, अथक परिश्रम और अटूट संकल्प से विश्व पटल पर भारत का गौरव बढ़ाने वाले 'फ्लाइंग सिख', 'पद्म श्री' मिल्खा सिंह की जयंती पर विनम्र श्रद्धांजलि। संघर्ष से सफलता तक की उनकी प्रेरक यात्रा सदैव युवा खिलाड़ियों को सपने देखने और उन्हें साकार करने के लिए प्रेरित करती रहेगी।



दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने एक्स पर लिखा, अपने अद्भुत पराक्रम और अथक परिश्रम से विश्व पटल पर तिरंगे का मान बढ़ाने वाले महान धावक, ‘फ्लाइंग सिख’ पद्मश्री मिल्खा सिंह की जयंती पर शत-शत नमन। संघर्ष, संकल्प और पुरुषार्थ से सफलता की नई ऊंचाइयां छूने वाला उनका जीवन देश की युवा पीढ़ी के लिए सदैव प्रेरणास्रोत रहेगा।

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