भारत-पाकिस्तान का सामना: एशियाड में पदक पक्का करने से एक कदम दूर, किसका पलड़ा भारी? मैच कितने बजे होगा शुरू

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विज्ञापन गत चैंपियन भारत गुरुवार को एशियन गेम्स के पुरुष हॉकी सेमीफाइनल में पाकिस्तान के खिलाफ मुकाबले के साथ अंतरराष्ट्रीय हॉकी की सबसे बड़ी प्रतिद्वंद्विताओं में से एक को फिर जीवंत करेगा। इस दौरान टीम की नजरें 2028 लॉस एंजिलिस ओलंपिक के लिए सीधे क्वालिफिकेशन हासिल करने पर भी टिकी होंगी। एशियाई खेलों का स्वर्ण पदक जीतने वाली टीम सीधे लॉस एंजिलिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करेगी और भारत इस मौके को गंवाना नहीं चाहेगा।

ग्रुप चरण में कैसा रहा प्रदर्शन

इसी साल विश्व कप में निराशाजनक अभियान में सातवें स्थान पर रहने के बाद भारत ने एशियाई खेलों में अब तक अजेय प्रदर्शन किया है। टीम ने पूल ए में अपने सभी पांच मुकाबले जीतकर शीर्ष स्थान हासिल किया। भारत ने अपने अभियान की शुरुआत इंडोनेशिया के खिलाफ 13-1 की जीत से की। इसके बाद श्रीलंका को 16-1 से हराया। भारत ने दक्षिण कोरिया के खिलाफ 8-2 से जीत दर्ज की और फिर मेजबान जापान को 2-0 से हराया जो पूल चरण का उसका सबसे कड़ा मुकाबला रहा। भारत ने ग्रुप चरण का समापन बांग्लादेश पर 10-0 की शानदार जीत के साथ किया।



पूरे टूर्नामेंट में भारत ने प्रभावी प्रदर्शन किया है और उसकी आक्रमण पंक्ति भी सही समय पर लय में आ गई है। फॉरवर्ड दिलप्रीत सिंह नौ गोल के साथ संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पर हैं। उनके साथी फॉरवर्ड अभिषेक और कप्तान हरमनप्रीत सिंह के नाम पर आठ-आठ गोल हैं। पेनल्टी कॉर्नर पर हरमनप्रीत के ड्रैग फ्लिक भारत के लिए लगातार बड़ा हथियार रहे हैं। भारत को मिडफील्डर राज कुमार पाल की सेवाएं नहीं मिलेंगी। टीम के आखिरी पूल मुकाबले में बाएं हाथ के अंगूठे में फ्रैक्चर के बाद वह टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं। रिजर्व खिलाड़ी नीलकांत शर्मा को टीम में शामिल किया गया है।

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पाकिस्तान का कैसा रहा है प्रदर्शन

दूसरी ओर पाकिस्तान पूल बी में शीर्ष पर रहने की राह पर था लेकिन मलयेशिया के खिलाफ 4-5 की करीबी हार ने उसे दूसरे स्थान पर धकेल दिया और गुरुवार के बहुप्रतीक्षित मुकाबले की पटकथा तैयार कर दी। पाकिस्तान ने अपने अन्य पूल मुकाबलों में थाईलैंड को 9-0, उज्बेकिस्तान को 5-1, चीन को 3-0 और ओमान को 7-2 से हराया।



पाकिस्तान की गोल करने की उम्मीदें ड्रैग फ्लिक विशेषज्ञ सुफियान खान पर होंगी जो शानदार फॉर्म में हैं और 11 गोल के साथ टूर्नामेंट में सर्वाधिक गोल करने वाले खिलाड़ी हैं। सुफियान और भारत के हरमनप्रीत के बीच मुकाबला इस मैच का अहम पहलू हो सकता है। दोनों टीम जानती हैं कि पेनल्टी कॉर्नर गंवाना महंगा साबित हो सकता है। काकामिगाहारा में गुरुवार को मौसम साफ रहने का अनुमान है जबकि सप्ताह की शुरुआत में लगातार बारिश हुई थी।

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