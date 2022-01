{"_id":"61df170f290c826eca780018","slug":"asia-cup-hockey-tournament-goalkeeper-savita-punia-got-the-captaincy-tournament-will-be-played-in-muscat-from-21-to-28-january","type":"story","status":"publish","title_hn":"Asia Cup Hockey Tournament: गोलकीपर सविता मिली कप्तानी, 21 से 28 जनवरी तक मस्कट में खेला जाएगा टूर्नामेंट","category":{"title":"Hockey","title_hn":"हॉकी","slug":"hockey"}}

Asia Cup Hockey Tournament: गोलकीपर सविता मिली कप्तानी, 21 से 28 जनवरी तक मस्कट में खेला जाएगा टूर्नामेंट

सार दो बार भारतीय टीम ने अब (2004, 2017) तक जीती है ट्रॉफी। 2017 में हुए पिछले संस्करण में भारत ने चीन को पेनाल्टी शूटआउट में 5-4 से हराकर जीता था खिताब।

अनुभवी गोलकीपर सविता पूनिया मस्कट में 21 से 28 जनवरी तक होने वाले महिला एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट में भारत की 18 सदस्यीय टीम की अगुवाई करेंगी। अनुभवी दीप ग्रेस एक्का को उप कप्तान नियुक्त किया गया है।



हॉकी इंडिया की ओर से बुधवार को घोषित 18 सदस्यीय टीम में 16 टोक्यो ओलंपिक में भाग लेने वाली खिलाड़ी शामिल हैं। नियमित कप्तान रानी रामपाल बेंगलुरु में चोट से उबर रही हैं। इसलिए उन्हें टीम में शामिल नहीं किया गया है। भारत को जापान, मलयेशिया और सिंगापुर के साथ पूल ए में रखा गया है।



भारतीय टीम अपने खिताब के बचाव का अभियान टूर्नामेंट के पहले दिन मलयेशिया के खिलाफ करेगी। प्रतियोगिता में शीर्ष चार में रहने वाली टीमें स्पेन और नीदरलैंड में होने वाले विश्व कप 2022 के लिए क्वालिफाई करेंगी।



टीम

गोलकीपर: सविता पूनिया (कप्तान), रजनी एतिमारपू।

डिफेंडर: दीप ग्रेस एक्का (उप कप्तान), गुरजीत कौर, निक्की प्रधान, उदिता।

मिडफील्डर: निशा, सुशीला चानू, मोनिका, नेहा, सलीमा टेटे, ज्योति, नवजोत कौर।

फॉरवर्ड: नवनीत कौर, लालरेम्सियामी, वंदना कटारिया, मारियाना कुजूर, शर्मिला देवी।



भारत का कार्यक्रम

vs मलयेशिया 21 जनवरी

vs जापान 23 जनवरी

vs सिंगापुर 24 जनवरी

सेमीफाइनल 26 जनवरी

फाइनल 28 जनवरी