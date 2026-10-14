दिल्ली हाफ मैराथन के रूट में बदलाव: कब और कहां से शुरू होगी दौड़, सुरक्षा और मेट्रो के क्या हैं इंतजाम?

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हाफ मैराथन (21.097 किलोमीटर): सुबह 5:30 बजे

दिव्यांग चैंपियन और वरिष्ठ नागरिक दौड़: सुबह 6:30 बजे

ओपन 10K रेस: सुबह 7:35 बजे

कॉरपोरेट रन: सुबह 9 बजे

ग्रेट दिल्ली रन: सुबह 9:05 बजे

आयोजकों को इस बार दिल्ली हाफ मैराथन में 40 हजार से ज्यादा धावकों के हिस्सा लेने की उम्मीद है। संस्था ने कहा कि रेस की तैयारियां संबंधित अधिकारियों के साथ समन्वय में की जा रही हैं। सभी व्यवस्थाओं को नए रूट के अनुसार तैयार किया जा रहा है और प्रतिभागियों को जरूरी जानकारी आधिकारिक माध्यमों से दी जाएगी। आयोजकों के मुताबिक, धावकों की सुरक्षा और उनके अनुभव को प्राथमिकता दी जा रही है। पूरे रूट और फिनिश लाइन पर सुरक्षा तथा सहायता के व्यापक इंतजाम किए जाएंगे, ताकि सभी प्रतिभागी सुरक्षित तरीके से दौड़ पूरी कर सकें। मंगलवार को आयोजकों ने पीटीआई को बताया था कि रेस की तैयारियां जारी हैं, लेकिन राजधानी में विरोध प्रदर्शन की अपीलों को देखते हुए अधिकारियों की अंतिम मंजूरी का इंतजार किया जा रहा था।दिल्ली पुलिस के डिफेंस कॉलोनी ट्रैफिक इंस्पेक्टर मधुरेंद्र कुमार ने बताया कि रेस के दौरान सुरक्षा और यातायात व्यवस्था संभालने के लिए करीब 200 पुलिसकर्मी तैनात किए जाएंगे। इसके अलावा 70 से 80 यातायात पुलिसकर्मियों की भी तैनाती होगी। उन्होंने कहा कि दिल्ली पुलिस पिछले डेढ़ महीने से आयोजकों के साथ मिलकर रेस की तैयारियों में जुटी है। रूट के विभिन्न हिस्सों पर पुलिसकर्मी मौजूद रहेंगे, ताकि धावकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के साथ यातायात का संचालन भी सुचारु रूप से किया जा सके।दिल्ली हाफ मैराथन में हिस्सा लेने वाले धावकों और दर्शकों की सुविधा के लिए दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (डीएमआरसी) रविवार को सामान्य समय से पहले मेट्रो सेवाएं शुरू करेगा। डीएमआरसी के अनुसार, सुबह 3:30 बजे से रेड लाइन, येलो लाइन, ब्लू लाइन और वायलेट लाइन पर मेट्रो ट्रेनें चलनी शुरू हो जाएंगी। ये ट्रेनें सुबह 4:15 बजे तक 15 मिनट के अंतराल पर उपलब्ध रहेंगी। इसके बाद नियमित सेवाएं शुरू होने तक 20 मिनट के अंतराल पर ट्रेनें चलेंगी।जल्दी मेट्रो सेवा शुरू होने से सुबह के समय रेस में शामिल होने वाले प्रतिभागियों को आयोजन स्थल तक पहुंचने में सुविधा मिलेगी।आयोजकों ने प्रतियोगिता की पांचों श्रेणियों के कार्यक्रम का समय भी साझा किया है। हालांकि, समय में सरकारी मंजूरी के आधार पर बदलाव हो सकता है।हाफ मैराथन में पुरुष और महिला एलीट वर्ग की दौड़ भी शामिल होगी। आयोजकों ने प्रतिभागियों से रेस से जुड़ी नवीनतम जानकारी के लिए आधिकारिक माध्यमों पर नजर रखने की अपील की है।