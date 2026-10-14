दिल्ली हाफ मैराथन के रूट में बदलाव: कब और कहां से शुरू होगी दौड़, सुरक्षा और मेट्रो के क्या हैं इंतजाम?
स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: मयंक त्रिपाठी Updated Wed, 14 Oct 2026 09:05 PM IST
सार
दिल्ली में रविवार को होने वाली वेदांता दिल्ली हाफ मैराथन के रूट में सुरक्षा और धावकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए मामूली बदलाव किए गए हैं। ओपन 10K रेस अब संसद मार्ग के बजाय जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम से सुबह 7:35 बजे शुरू होगी। आयोजकों को इस आयोजन में 40 हजार से अधिक धावकों के शामिल होने की उम्मीद है।
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विस्तार
राजधानी दिल्ली में रविवार को होने वाली वेदांता दिल्ली हाफ मैराथन के रूट में मामूली बदलाव किए जाएंगे। आयोजकों ने बुधवार को इसकी घोषणा की। इसके साथ ही ओपन 10K रेस की शुरुआत अब संसद मार्ग के बजाय जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम से होगी। पिछले कुछ दिनों से संसद मार्ग पर निर्वाचन आयोग के खिलाफ बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए हैं। ऐसे में धावकों की सुरक्षा और उनकी सुविधा को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया गया है।आयोजक संस्था प्रोकेम इंटरनेशनल ने बयान जारी कर बताया कि हाफ मैराथन के रूट में कुछ मामूली बदलाव किए जा रहे हैं। हालांकि, आयोजकों ने अभी तक इन बदलावों का विस्तृत ब्योरा साझा नहीं किया है। ओपन 10K रेस अब रविवार सुबह 7:35 बजे जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम से शुरू होगी। इसके लिए रूट में भी बदलाव किया गया है।
40 हजार से ज्यादा धावकों के पहुंचने की उम्मीद
आयोजकों को इस बार दिल्ली हाफ मैराथन में 40 हजार से ज्यादा धावकों के हिस्सा लेने की उम्मीद है। संस्था ने कहा कि रेस की तैयारियां संबंधित अधिकारियों के साथ समन्वय में की जा रही हैं। सभी व्यवस्थाओं को नए रूट के अनुसार तैयार किया जा रहा है और प्रतिभागियों को जरूरी जानकारी आधिकारिक माध्यमों से दी जाएगी। आयोजकों के मुताबिक, धावकों की सुरक्षा और उनके अनुभव को प्राथमिकता दी जा रही है। पूरे रूट और फिनिश लाइन पर सुरक्षा तथा सहायता के व्यापक इंतजाम किए जाएंगे, ताकि सभी प्रतिभागी सुरक्षित तरीके से दौड़ पूरी कर सकें। मंगलवार को आयोजकों ने पीटीआई को बताया था कि रेस की तैयारियां जारी हैं, लेकिन राजधानी में विरोध प्रदर्शन की अपीलों को देखते हुए अधिकारियों की अंतिम मंजूरी का इंतजार किया जा रहा था।
रेस के लिए तैनात होंगे करीब 200 पुलिसकर्मी
दिल्ली पुलिस के डिफेंस कॉलोनी ट्रैफिक इंस्पेक्टर मधुरेंद्र कुमार ने बताया कि रेस के दौरान सुरक्षा और यातायात व्यवस्था संभालने के लिए करीब 200 पुलिसकर्मी तैनात किए जाएंगे। इसके अलावा 70 से 80 यातायात पुलिसकर्मियों की भी तैनाती होगी। उन्होंने कहा कि दिल्ली पुलिस पिछले डेढ़ महीने से आयोजकों के साथ मिलकर रेस की तैयारियों में जुटी है। रूट के विभिन्न हिस्सों पर पुलिसकर्मी मौजूद रहेंगे, ताकि धावकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के साथ यातायात का संचालन भी सुचारु रूप से किया जा सके।
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रविवार को सुबह 3:30 बजे से चलेगी दिल्ली मेट्रो
दिल्ली हाफ मैराथन में हिस्सा लेने वाले धावकों और दर्शकों की सुविधा के लिए दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (डीएमआरसी) रविवार को सामान्य समय से पहले मेट्रो सेवाएं शुरू करेगा। डीएमआरसी के अनुसार, सुबह 3:30 बजे से रेड लाइन, येलो लाइन, ब्लू लाइन और वायलेट लाइन पर मेट्रो ट्रेनें चलनी शुरू हो जाएंगी। ये ट्रेनें सुबह 4:15 बजे तक 15 मिनट के अंतराल पर उपलब्ध रहेंगी। इसके बाद नियमित सेवाएं शुरू होने तक 20 मिनट के अंतराल पर ट्रेनें चलेंगी।जल्दी मेट्रो सेवा शुरू होने से सुबह के समय रेस में शामिल होने वाले प्रतिभागियों को आयोजन स्थल तक पहुंचने में सुविधा मिलेगी।
सुबह 5:30 बजे शुरू होगी हाफ मैराथन
आयोजकों ने प्रतियोगिता की पांचों श्रेणियों के कार्यक्रम का समय भी साझा किया है। हालांकि, समय में सरकारी मंजूरी के आधार पर बदलाव हो सकता है।
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40 हजार से ज्यादा धावकों के पहुंचने की उम्मीद
आयोजकों को इस बार दिल्ली हाफ मैराथन में 40 हजार से ज्यादा धावकों के हिस्सा लेने की उम्मीद है। संस्था ने कहा कि रेस की तैयारियां संबंधित अधिकारियों के साथ समन्वय में की जा रही हैं। सभी व्यवस्थाओं को नए रूट के अनुसार तैयार किया जा रहा है और प्रतिभागियों को जरूरी जानकारी आधिकारिक माध्यमों से दी जाएगी। आयोजकों के मुताबिक, धावकों की सुरक्षा और उनके अनुभव को प्राथमिकता दी जा रही है। पूरे रूट और फिनिश लाइन पर सुरक्षा तथा सहायता के व्यापक इंतजाम किए जाएंगे, ताकि सभी प्रतिभागी सुरक्षित तरीके से दौड़ पूरी कर सकें। मंगलवार को आयोजकों ने पीटीआई को बताया था कि रेस की तैयारियां जारी हैं, लेकिन राजधानी में विरोध प्रदर्शन की अपीलों को देखते हुए अधिकारियों की अंतिम मंजूरी का इंतजार किया जा रहा था।
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रेस के लिए तैनात होंगे करीब 200 पुलिसकर्मी
दिल्ली पुलिस के डिफेंस कॉलोनी ट्रैफिक इंस्पेक्टर मधुरेंद्र कुमार ने बताया कि रेस के दौरान सुरक्षा और यातायात व्यवस्था संभालने के लिए करीब 200 पुलिसकर्मी तैनात किए जाएंगे। इसके अलावा 70 से 80 यातायात पुलिसकर्मियों की भी तैनाती होगी। उन्होंने कहा कि दिल्ली पुलिस पिछले डेढ़ महीने से आयोजकों के साथ मिलकर रेस की तैयारियों में जुटी है। रूट के विभिन्न हिस्सों पर पुलिसकर्मी मौजूद रहेंगे, ताकि धावकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के साथ यातायात का संचालन भी सुचारु रूप से किया जा सके।
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रविवार को सुबह 3:30 बजे से चलेगी दिल्ली मेट्रो
दिल्ली हाफ मैराथन में हिस्सा लेने वाले धावकों और दर्शकों की सुविधा के लिए दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (डीएमआरसी) रविवार को सामान्य समय से पहले मेट्रो सेवाएं शुरू करेगा। डीएमआरसी के अनुसार, सुबह 3:30 बजे से रेड लाइन, येलो लाइन, ब्लू लाइन और वायलेट लाइन पर मेट्रो ट्रेनें चलनी शुरू हो जाएंगी। ये ट्रेनें सुबह 4:15 बजे तक 15 मिनट के अंतराल पर उपलब्ध रहेंगी। इसके बाद नियमित सेवाएं शुरू होने तक 20 मिनट के अंतराल पर ट्रेनें चलेंगी।जल्दी मेट्रो सेवा शुरू होने से सुबह के समय रेस में शामिल होने वाले प्रतिभागियों को आयोजन स्थल तक पहुंचने में सुविधा मिलेगी।
सुबह 5:30 बजे शुरू होगी हाफ मैराथन
आयोजकों ने प्रतियोगिता की पांचों श्रेणियों के कार्यक्रम का समय भी साझा किया है। हालांकि, समय में सरकारी मंजूरी के आधार पर बदलाव हो सकता है।
- हाफ मैराथन (21.097 किलोमीटर): सुबह 5:30 बजे
- दिव्यांग चैंपियन और वरिष्ठ नागरिक दौड़: सुबह 6:30 बजे
- ओपन 10K रेस: सुबह 7:35 बजे
- कॉरपोरेट रन: सुबह 9 बजे
- ग्रेट दिल्ली रन: सुबह 9:05 बजे