Tokyo Olympics: बैडमिंटन में सिंधु की शानदार जीत, डेनमार्क की मिया को हराकर क्वार्टर फाइनल में पहुंची

टोक्यो ओलंपिक में भारत की स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु ने शानदार प्रदर्शन करते हुए महिला सिेंगल्स के क्वार्टर फाइऩल में जगह बना ली। 29 जुलाई (गुरुवार) को खेले गए अंतिम 16 के मुकाबले में उन्होंने डेनमार्क की मिया ब्लिचफेल्ट को 2-0 से पटखनी दी। सिंधु ने यह मुकाबला 21-15, 21-13 से अपने नाम किया। अब क्वार्टर फाइनल में सिंधु का मुकाबला जापान की अकाने यामागुची से होगा। अंतिम 16 के मुकाबले में सिंधु ने अपनी प्रतिद्वंदी मिया को 41 मिनट में चित किया।

𝗦𝗛𝗘 𝗗𝗜𝗗 𝗜𝗧 🔥



Reigning world champion @Pvsindhu1 puts up a stellar performance in pre quarters to beat 🇩🇰's M Blichfeldt 21-15, 21-13 and enters quarter finals of @Tokyo2020 💪🏻#SmashfortheGlory#badminton#Tokyo2020#Cheer4India#TeamIndia pic.twitter.com/aUWy0GX7YQ