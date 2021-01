थाईलैंड ओपन: हमवतन को हराकर दूसरे दौर में पहुंचे किदांबी, कश्यप बीच मुकाबले से ही हटे

भारत के शीर्ष शटलर किदांबी श्रीकांत बैंकॉक में कल से शुरू हुए थाईलैंड ओपन के दूसरे दौर में पहुंच गए हैं। पूर्व नंबर एक बैडमिंटन स्टार ने हमवतन सौरभ वर्मा को 21-12, 21-11 के अंतर से आसान मात दी, इससे पहले आज दिन के अन्य मुकाबले में भारत के पारूपल्ली कश्यप फिटनेस कारणों से मैच अधूरा छोड़ दिया। पूर्व राष्ट्रमंडल खेल चैंपियन कश्यप उस समय तीसरे गेम में 8-14 से पीछे थे जब उनकी मांसपेशी में खिंचाव आ गया। वह कनाडा के जासन एंथोनी हो शू से पहला गेम 9-21 से हार चुके थे, लेकिन दूसरे गेम में 21-13 से वापसी की।

