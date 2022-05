{"_id":"6289b6e642461f31db06dd74","slug":"pm-modi-meets-badminton-players-who-shares-their-experience-of-thomas-cup-and-uber-cup","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"PM Modi Meets badminton Players: थॉमस कप और उबर कप के खिलाड़ियों से मिले पीएम मोदी, खिलाड़ियों ने साझा किए अनुभव","category":{"title":"Badminton","title_hn":"बैडमिंटन","slug":"badminton"}}

स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: शक्तिराज सिंह Updated Sun, 22 May 2022 09:47 AM IST