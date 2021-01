Thailand Open 2021: पीवी सिंधु पहले ही दौर में बाहर, साइना नेहवाल तो कोरोना से हारी, श्रीकांत भी नाराज

कोरोना पॉजिटिव आने के बाद सोशल मीडिया पर साइना नेहवाल भड़क उठी, उन्होंने कहा कि मेरा टेस्ट कल किया गया था और अबतक मुझे रिपोर्ट तक नहीं दिखाई गई है। यहां बहुत असमंजस की स्थिति है। आज वॉर्म-अप से ठीक पहले मुझे बताया जाता है कि मैं कोरोना पॉजिटिव हूं और मुझे अस्पताल जाना होगा। नियमों के मुताबित तो रिपोर्ट पांच घंटे के भीतर आ जानी चाहिए।



I still didn’t receive the covid test report from yesterday it’s very confusing and today just before the warm up for the match they tell me to got to hospital in bangkok ... saying that I m positive ..according to rules the report should come in 5 hours.. @bwfmedia https://t.co/ETkWiNVHnP