Para Badminton International: ब्राजील में भारतीय खिलाड़ियों ने दिखाया दम, नौ स्वर्ण और छह रजत समेत कुल 28 पदक जीते

ब्राजील के साओ पाउलो में आयोजित छह दिवसीय पैरा बैडमिंटन अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट में भारतीय दल का दबदबा रहा। बीडब्ल्यूएफ (विश्व बैडमिंटन महासंघ) पैरा बैडमिंटन अंतरराष्ट्रीय लेवल 2 की इस प्रतियोगिता का आयोजन दो साल के अंतराल के बाद हुआ। भारत ने इसमें कुल 28 पदक अपने नाम किए, जिसमें भारतीय खिलाड़ियों ने 9 स्वर्ण, 6 रजत और 13 कांस्य पदक जीते।

Indian Para Badminton Team Won 28 Medals in BRAZIL Para Badminton International Sao Paulo 19-24 April 2022.With This Super Performance Indian Medal Tally (Since 2015 ) Reached to 485 Including 148 Gold, 141 Silver & 196 Bronze pic.twitter.com/HdC0BRqxkF