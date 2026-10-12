कब है शारदीय नवरात्रि की अष्टमी और नवमी तिथि, जानिए कन्या पूजन का शुभ मुहूर्त और महत्व

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हिंदू पंचांग के अनुसार, आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि 18 अक्टूबर को सुबह 8 बजकर 27 मिनट से आरंभ हो रही है और इसका समापन 19 अक्तूबर को सुबह 10 बजकर 51 मिनट पर होगा। ऐसे में उदयातिथि के आधार पर अष्टमी तिथि 19 अक्टूबर को मनाई जा रही है। अष्टमी तिथि पर कन्या पूजन का समय 19 अक्तूबर को सुबह 08 बजकर 29 मिनट से लेकर 10 बजकर 16 मिनट तक कर सकते हैं।पंचांग के अनुसार, आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि 19 अक्तूबर को सुबह 10 बजकर 51 मिनट से शुरू हो रही है, जिसका समापन 20 अक्तूबर को 12 बजकर 50 मिनट पर होगा। ऐसे में शारदीय नवरात्रि की नवमी तिथि 19 अक्तूबर को मनाई जाएगी। नवमी तिथि पर कन्या पूजन और हवन करने का विशेष महत्व होता है। 19 अक्तूबर को कन्या पूजन के लिए मुहूर्त अभिजीत रहेगा। इसका समय 11 बजकर 43 मिनट से लेकर 12 बजकर 29 मिनट तक रहेगा।शारदीय नवरात्रि की अष्टमी और नवमी तिथि का विशेष धार्मिक महत्व होता है। अष्टमी-नवमी तिथि पर कन्या पूजन और हवन करने का विशेष महत्व होता है। अष्टमी तिथि पर मां दुर्गा के आठवें स्वरूप मां महागौरी की पूजा-आराधना होती है, जबकि नवमी तिथि पर मां सिद्धिदात्री की आराधना करने का विधान होता है। इस दिन मां के इस स्वरूपों की पूजा-अर्चना करने से जीवन में सुख-समृद्धि,खुशहाली और परिवार में समृद्धि का वास होता है। नवरात्रि पर अष्टमी और नवमी पर कन्या पूजन करने की विशेष परंपरा होती है। इस दिन 2 वर्ष से लेकर 10 वर्ष की कन्याओं की पूजा, भोजन, दक्षिणा देते हुए उनका आशीर्वाद लिया जाता है। अष्टमी-नवमी तिथि पर कन्या पूजन और हवन से सुख-शांति और सकारात्मकता आती है।