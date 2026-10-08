कब है सर्वपितृ अमावस्या 9 या 10 अक्तूबर ? जानिए तिथि, दान और स्नान का शुभ मुहुर्त और धार्मिक महत्व

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शास्त्रों में अमावस्या तिथि का विशेष महत्व होता है। हर महीने अमावस्या तिथि आती है जिसमें आश्विन माह की अमावस्या तिथि का विशेष महत्व होता है। अमावस्या तिथि पर पितृपक्ष का समापन होता है। पितृपक्ष में पड़ने वाली अमावस्या को सर्वपितृ अमावस्या के नाम से जाना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, अमावस्या तिथि पर पितरों को तर्पण, श्राद्ध और पिंडदान करने से सुख-शांति की प्राप्ति होती और पितरों को आशीर्वाद मिलता है। सर्पपितृ अमावस्या पर गंगा स्नान, दान और पूजा-पाठ करने का विशेष विधान होता है। सर्वपितृ अमावस्या को महालया अमावस्या भी कहते हैं। इस वर्ष सर्वपितृ अमावस्या 10 अक्तूबर को मनाई जाएगी। ऐसे में आइए जानते हैं तिथि, दान और स्नान का महत्व।