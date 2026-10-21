कब है करवा चौथ 28 या 29 अक्तूबर ? जानिए पूजा का शुभ मुहूर्त और चांद निकलने का समय

हिंदू धर्म में करवा चौथ सुहागिनों का बड़ा माना जाता है। करवा चौथ पर सुहागिन महिलाएं अपने जीवनसाथी की लंबी आयु, अच्छी सेहत, सुख-समृद्धि, सुखी वैवाहिक जीवन और खुशहाली के लिए व्रत रखती हैं। करवा चौथ पर सुहागिन महिलाएं दिन भर निर्जला व्रत रखते हुए शाम के समम करवा माता की पूजा करती हैं, फिर रात को चांद के दर्शन करते हुए व्रत खोलती हैं। इस पर्व पर महिलाएं व्रत रखते हुए भगवान गणेश, माता पार्वती, भगवान शिव और करवा माता की पूजा करती हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार हर वर्ष कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि पर करवा चौथ का व्रत रखा जाता है। आइए जानते हैं इस वर्ष कब है करवा चौथ, पूजा शुभ मुहूर्त और रात को चांद निकलने का क्या रहेगा समय।

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