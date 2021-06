झारखंड की सीमा को हार्वर्ड विश्वविद्यालय से मिली 61 लाख की स्कॉलरशिप 

{"_id":"60cf4f987eefa448f148a59e","slug":"jharkhand-girl-seema-got-big-scholarship-from-harvard-university","type":"story","status":"publish","title_hn":"\u091d\u093e\u0930\u0916\u0902\u0921 \u0915\u0940 \u0938\u0940\u092e\u093e \u0915\u094b \u0939\u093e\u0930\u094d\u0935\u0930\u094d\u0921 \u0935\u093f\u0936\u094d\u0935\u0935\u093f\u0926\u094d\u092f\u093e\u0932\u092f \u0938\u0947 \u092e\u093f\u0932\u0940 61 \u0932\u093e\u0916 \u0915\u0940 \u0938\u094d\u0915\u0949\u0932\u0930\u0936\u093f\u092a\u00a0","category":{"title":"Shakti","title_hn":"\u0936\u0915\u094d\u0924\u093f","slug":"shakti"}}

Updated Mon, 21 Jun 2021 08:55 AM IST

सार सीमा अपने सपने को पूरा करने जा रही है और इसके लिए हार्वर्ड विश्वविद्यालय से उन्हें स्कॉलरशिप मिली है। उनकी इस उपलब्धी के आज पूरे देशभर में चर्चे हैं और वे कई सारे गरीब बच्चों के लिए प्रेरणा बनकर सामने आई हैं।

सीमा कुमारी ने मैसाचुसेट्स के कैम्ब्रिज में हावर्ड यूनिवर्सिटी में पूरी छात्रवृत्ति हासिल की। सीमा एक गरीब परिवार से हैं और झारखंड के एक छोटे से गांव में निवास करती हैं। सीमा आज देशभर की तमाम लड़कियों के लिए मिसाल बन गई हैं। वे मेहनत से ही आज अपने सपने को पूरा करने जा रही हैं। सीमा के परिवार में आजतक ऐसा काम किसी ने नहीं किया है। पूरे गांव को उनपर नाज है। आइए जानते हैं सीमा कुमारी से जुड़ी अन्य बातें।

धागा कारखाने में हैं पिता

सीमा कुमारी झारखण्ड जिले के एक छोटे से गाँव ओरमांझी के दाहू की रहने वाली हैं। फिलहाल वे 17 साल की हैं और वे बहुत गरीब परिवार से ताल्लुकात रखती हैं। उनके पिता एक स्थानीय धागा कारखाने में काम करते हैं। किसी विश्वविद्यालय में भाग लेने वाली सीमा अपने परिवार की पहली महिला हैं।

मिलेगी 61 लाख की स्कॉलरशिप

सीमा कुमारी ने कुछ दिन पहले मैसाचुसेट्स के कैम्ब्रिज में हावर्ड विश्वविद्यालय से पूरी छात्रवृत्ति प्राप्त की है। इसके अलावा अशोका यूनिवर्सिटी, मिडिलबरी कॉलेज और ट्रिनिटी कॉलेज-हार्टफोर्ड में भी स्वीकार किया गया था। सीमा को जल्द ही 61 लाख रूपये की स्कॉलरशिप मिलेगी क्योंकि वे जल्द ही अमेरिका की हावर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करेंगी।

प्रियंका चोपड़ा ने किया ट्वीट

बॉलीवुड में सीमा की खूब प्रशंसा हो रही है।अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा और नव्या नवेली ने भी उनके लिए ट्वीट किया है। प्रियंका चोपड़ा ने ट्विटर पर पर सीमा की कहानी साझा की और उनकी पोस्ट को कैप्शन दिया, " Educate a girl and she can change the world... such an inspiring achievement." इसके बाद से ही सीमा के चर्चे सब दूर हो रहे हैं।