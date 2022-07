{"_id":"62be7fb04c148e76544c31fb","slug":"youtube-adds-three-new-features-for-reducing-spam-comments","type":"story","status":"publish","title_hn":"स्पैम कॉमेंट पर लगाम लगाने के लिए YouTube ला रहा नया फीचर","category":{"title":"Mobile Apps","title_hn":"मोबाइल एप्स","slug":"mobile-apps"}}

गूगल के स्वामित्व वाले वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म YouTube एक नए फीचर पर काम कर रहा है। YouTube के इस नए फीचर के आने के बाद किसी चैनल या वीडियो पर आने वाले फर्जी या स्पैम कॉमेंट पर लगाम लगेगी। YouTube ने यह भी कहा है कि अब किसी चैनल के सब्सक्राइबर की संख्या को छिपाया नहीं जा सकता। स्पैम कॉमेंट पर लगाम लगाने के लिए यूट्यूब ने कुछ शब्दों को फिल्टर किया है।



YouTube ने अपने कम्यूनिटी पोस्ट में तीन नए फीचर को लाने की घोषणा की है। पहला फीचर स्पैम कॉमेंट पर लगाम, दूसरा अपनी पहचान छिपाकर यूट्यूब चैनल चलाने वाले या फिर कॉमेंट करने वाले रोक और तीसरा सब्सक्राइबर्स की संख्या को छिपाना है। इसकी शुरुआत 29 जुलाई 2022 से होगी।



YouTube ने अपने पोस्ट में कहा है कि कुछ लोग अपनी पहचान छिपाकर कॉमेंट करते हैं। ऐसे लोग किसी अन्य चैनल को जानबूझकर डाउन करने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोग किसी चैनल पर थोक में कॉमेंट करते हैं। ऐसे में अच्छा काम कर रहे छोटे चैनल बर्बाद हो जाते हैं। कुछ चैनल्स ऐसे भी हैं जो अपने सब्सक्राइबर को हाइड कर देते हैं। इन पर 29 जुलाई से लगाम लगाया जाएगा।



बता दें कि कुछ दिन पहले ही YouTube Go एप को बंद करने का एलान किया है। YouTube Go को 2016 में एंड्रॉयड गो वर्जन वाले फोन के लिए लॉन्च किया गया था। YouTube Go की साइज बहुत कम है और जिन फोन में रैम व स्टोरेज कम है उनके लिए यह एप किसी तोहफे से कम नहीं है।



यूट्यूब ने कहा है कि इस साल अगस्त 2022 में YouTube Go को बंद कर दिया जाएगा, हालांकि इसे अचानक से बंद नहीं किया जाएगा। अगस्त से इसे बंद करने की शुरुआत होगी। उसके बाद इस एप को कोई अपडेट नहीं मिलेगा। ऐसे में जिन लोगों के फोन में यह एप पहले से इंस्टॉल होगा वे इसका इस्तेमाल कर सकेंगे।