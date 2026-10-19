क्या दूसरे राज्य में राशन लेने के लिए कराना होता है रजिस्ट्रेशन? जानें सही नियम

आजीविका, पढ़ाई या नौकरी के सिलसिले में अक्सर लाखों लोग अपने गृह राज्य को छोड़कर दूसरे राज्यों में जाकर बस जाते हैं। ऐसे में उनके सामने सबसे बड़ी समस्या यह आती है कि क्या वे अपने पुराने राशन कार्ड के जरिए किसी अन्य राज्य में सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान से राशन ले सकते हैं या इसके लिए कोई नया रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। इस भ्रम को दूर करने के लिए केंद्र सरकार ने देश भर में 'वन नेशन, वन राशन कार्ड' योजना लागू की है।





इस शानदार योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को किसी भी दूसरे राज्य में नया राशन कार्ड बनवाने या अलग से कोई नया रजिस्ट्रेशन कराने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ती है। आइए इस लेख में समझते हैं कि इसके नियम क्या हैं।