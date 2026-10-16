बात काम की: क्या आप आयुष्मान कार्ड बनवा सकते हैं? यहां जानें किन लोगों का नहीं बन सकता आयुष्मान कार्ड?

Ayushman Card Eligibility Criteria: आज की इस दौड़ती-भागती जिंदगी में कब कौन किस बीमारी से घिर जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता। वहीं, अगर एक बार डॉक्टर के पास जाना पड़ता है या किसी बीमारी की वजह से अस्पताल में भर्ती होना पड़ता है।





ऐसे में लोगों के काफी पैसे खर्च हो जाते हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार पात्र लोगों के लिए आयुष्मान कार्ड की सुविधा लेकर आई जिससे आप सालाना 5 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज करवा कते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि किन लोगों का आयुष्मान कार्ड नहीं बन सकता? चलिए जानते हैं आयुष्मान कार्ड की पात्रता के बारे में। आप अगली स्लाइड्स में आयुष्मान कार्ड की पात्रता के बारे में जान सकते हैं...