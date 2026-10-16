अटल पेंशन योजना से कौन जुड़ सकता है और क्या मिलते हैं लाभ? यहां जानें सबकुछ

आज के समय में लोग अपने आज के खर्चों को पूरा करने के साथ ही आने वाले कल के लिए भी बचत करते हैं, जो जरूरी भी और सही भी माना जाता है। ऐसे में अगर आप भी ऐसी कोई स्कीम देख रहे हैं, तो आप अटल पेंशन योजना से जुड़ सकते हैं।





दरअसल, केंद्र सरकार की कई सारी योजनाओं में से एक स्कीम है अटल पेंशन योजना। मौजूदा समय में इस योजना से एक बड़ी संख्या में लोग जुड़े हुए हैं। इसलिए अगर आप भी इस योजना से जुड़ना चाहते हैं, तो आप यहां इस बारे में जान सकते हैं। चलिए जानते हैं अटल पेंशन योजना के बारे में। आप अगली स्लाइड्स में इस बारे में जान सकते हैं...