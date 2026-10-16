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अटल पेंशन योजना से कौन जुड़ सकता है और क्या मिलते हैं लाभ? यहां जानें सबकुछ

Fri, 16 Oct 2026 05:49 PM IST
प्रकाश चंद जोशी यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: प्रकाश चंद जोशी Updated Fri, 16 Oct 2026 05:49 PM IST
सार

अटल पेंशन योजना के तहत आपको 60 साल की उम्र के बाद पेंशन दी जाती है, लेकिन इसके लिए पहले आपको कम से कम 20 साल निवेश करना होता है। आप यहां अटल पेंशन योजना के पेंशन प्लान के बारे में जान सकते हैं।

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APY: who is atal pension yojana and benefits list kya hai
अटल पेंशन योजना में कैसे निवेश करें? - फोटो : Amar Ujala AI

आज के समय में लोग अपने आज के खर्चों को पूरा करने के साथ ही आने वाले कल के लिए भी बचत करते हैं, जो जरूरी भी और सही भी माना जाता है। ऐसे में अगर आप भी ऐसी कोई स्कीम देख रहे हैं, तो आप अटल पेंशन योजना से जुड़ सकते हैं।



दरअसल, केंद्र सरकार की कई सारी योजनाओं में से एक स्कीम है अटल पेंशन योजना। मौजूदा समय में इस योजना से एक बड़ी संख्या में लोग जुड़े हुए हैं। इसलिए अगर आप भी इस योजना से जुड़ना चाहते हैं, तो आप यहां इस बारे में जान सकते हैं। चलिए जानते हैं अटल पेंशन योजना के बारे में। आप अगली स्लाइड्स में इस बारे में जान सकते हैं...
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APY: who is atal pension yojana and benefits list kya hai
अटल पेंशन योजना में कैसे निवेश करें? - फोटो : Adobe Stock

कौन जुड़ सकता है अटल पेंशन योजना से?

  • वे लोग जो लोग भारत के नागरिक हैं
  • जिन लोगों की उम्र 18 साल से 40 साल के बीच है
  • जो लोग करदाता नहीं हैं
  • जिन लोगों के पास बैंक या पोस्ट ऑफिस में खाता है
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अटल पेंशन योजना में कैसे निवेश करें? - फोटो : Adobe Stock

क्या है योजना का पेंशन प्लान?

  • अटल पेंशन योजना में 5 तरह के पेंशन प्लान हैं
  • इसमें 1000 रुपये, 2000 रुपये, 3000, 4000 और 5000 रुपये वाला पेंशन प्लान है
  • आप अपने हिसाब से जो प्लान चाहे वो चुन सकते हैं
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अटल पेंशन योजना में कैसे निवेश करें? - फोटो : Adobe Stock

हर महीने कितने पैसे जमा करने होते हैं?

  • अटल पेंशन योजना में आपको हर महीने पैसे जमा करना होते हैं
  • दरअसल, आप जो पेंशन प्लान चुनते हैं उस हिसाब से और आपकी उम्र के हिसाब से आपका प्रीमियम बनता है
  • इस योजना में आपको लाभ के लिए कम से कम 20 साल निवेश करना होता है
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अटल पेंशन योजना में कैसे निवेश करें? - फोटो : Adobe Stock
  • आप इसे ऐसे समझिए कि अगर आपकी उम्र 18 साल है और आपने 5000 रुपये वाला पेंशन प्लान चुना है तो आपको हर महीने 210 रुपये निवेश करने होते हैं
  • इसी तरह 30 साल के व्यक्ति को 5000 रुपये वाले पेंशन प्लान के लिए हर महीने 577 रुपये निवेश करने होते हैं
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