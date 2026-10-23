जानना जरूरी: पुराने गद्दे, तकिए और कंबल को कब बदल देना चाहिए? सिर्फ फटने का इंतजार न करें

लंबे समय तक एक ही बिस्तर का इस्तेमाल करने से उसकी क्वालिटी धीरे-धीरे कम होने लगती है। कई बार गद्दा ऊपर से ठीक दिखाई देता है, लेकिन बीच से दबने लगता है। तकिया अपना आकार खो देता है और कंबल में ऐसी गंध आने लगती है, जो सामान्य धुलाई के बाद भी दूर नहीं होती।





ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर पुराने गद्दे, तकिए और कंबल को कब बदल देना चाहिए? अक्सर लोग इसको लेकर काफी उलझन में रहते हैं कि इन्हें कब बदलना चाहिए और कब नहीं। तो चलिए इस सवाल का जवाब जानने की कोशिश करते हैं। आप अगली स्लाइड्स में इस बारे में जान सकते हैं...