फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Photo Gallery ›   Utility ›   PM Kisan Yojana: Will PM Modi Release the 24th Installment from Varanasi on 25 October 2026

ध्यान दें: क्या 25 अक्तूबर को पीएम मोदी वाराणसी से जारी करेंगे 24वीं किस्त? यहां जानें किसान

Fri, 23 Oct 2026 07:37 AM IST
प्रकाश चंद जोशी यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: प्रकाश चंद जोशी Updated Fri, 23 Oct 2026 07:37 AM IST
सार

PM Kisan Yojana: पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 24वीं किस्त को लेकर कई चर्चाएं चल रही हैं
माना जा रहा है पीएम नरेंद्र मोदी 25 अक्तूबर को 24वीं किस्त जारी कर सकते हैं

विज्ञापन
PM Kisan Yojana: Will PM Modi Release the 24th Installment from Varanasi on 25 October 2026
पीएम मोदी किस दिन जारी करेंगे 24वीं किस्त? - फोटो : Amar Ujala AI

PM Kisan Yojana 24th Installment: देशभर के किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की अगली किस्त यानी 24वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं। किसानों को उम्मीद है कि केंद्र सरकार जल्द ही उनके बैंक खातों में 2000 रुपये की अगली किस्त भेज सकती है।



इसी बीच कई मीडिया रिपोर्ट्स में चर्चा ये भी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी 25 अक्तूबर को वाराणसी से पीएम किसान योजना की 24वीं किस्त जारी कर सकते हैं। तो चलिए बिना देरी के जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर किसानों के बैंक खाते में 24वीं किस्त कब आ सकती है। योजना से जुड़े किसान अगली स्लाइड्स में इस बारे में जान सकते हैं...
Trending Videos
PM Kisan Yojana: Will PM Modi Release the 24th Installment from Varanasi on 25 October 2026
पीएम मोदी किस दिन जारी करेंगे 24वीं किस्त? - फोटो : pmkisan.gov.in

क्या 25 अक्तूबर को जारी होगी पीएम किसान की 24वीं किस्त?

  • दरअसल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी 25 अक्तूबर को अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी का दौरा कर रहे हैं
  • ऐसे में कई मीडिया रिपोर्ट्स में चर्चा है कि इसी दिन पीएम मोदी पीएम किसान योजना की 24वीं किस्त जारी कर सकते हैं
  • हालांकि, फिलहाल 25 अक्तूबर 2026 को पीएम मोदी के वाराणसी से 24वीं किस्त जारी करने की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है
PM Kisan Yojana: Will PM Modi Release the 24th Installment from Varanasi on 25 October 2026
पीएम मोदी किस दिन जारी करेंगे 24वीं किस्त? - फोटो : pmkisan.gov.in

पीएम किसान योजना की वेबसाइट पर क्या जानकारी है?

  • पीएम किसान की आधिकारिक वेबसाइट पर 24वीं किस्त जारी होने की तारीख की घोषणा नहीं हुई है
  • साथ ही सरकार की तरफ से किसी भी माध्यम से अभी 24वीं किस्त की तारीख को लेकर कोई एलान नहीं किया गया है
विज्ञापन
विज्ञापन
PM Kisan Yojana: Will PM Modi Release the 24th Installment from Varanasi on 25 October 2026
पीएम मोदी किस दिन जारी करेंगे 24वीं किस्त? - फोटो : Adobe Stock

कब जारी हो सकती है पीएम किसान योजना की 24वीं किस्त?

  • पीएम किसान योजना की हर किस्त लगभग चार-चार महीने के अंतराल पर जारी होती है
  • जैसे- अब तक इस योजना की लगभग सभी किस्तें जारी हुई
  • वहीं, 23वीं किस्त इसी साल जून महीने में रिलीज हुई थी जिसमें लगभग 9 करोड़ से अधिक पात्र किसानों को 2-2 हजार रुपये मिले
विज्ञापन
PM Kisan Yojana: Will PM Modi Release the 24th Installment from Varanasi on 25 October 2026
पीएम मोदी किस दिन जारी करेंगे 24वीं किस्त? - फोटो : Adobe Stock
  • ऐसे में अगर जून के बाद से देखें, तो 24वीं किस्त के चार महीने का समय अक्तूबर में पूरा हो रहा है
  • इसलिए माना जा रहा है कि इसी महीने ये किस्त जारी हो सकती है
  • हालांकि, अभी सरकार की तरफ से तारीख को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है
अगली फोटो गैलरी देखें
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed