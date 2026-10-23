ध्यान दें: क्या 25 अक्तूबर को पीएम मोदी वाराणसी से जारी करेंगे 24वीं किस्त? यहां जानें किसान

PM Kisan Yojana 24th Installment: देशभर के किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की अगली किस्त यानी 24वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं। किसानों को उम्मीद है कि केंद्र सरकार जल्द ही उनके बैंक खातों में 2000 रुपये की अगली किस्त भेज सकती है।
इसी बीच कई मीडिया रिपोर्ट्स में चर्चा ये भी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी 25 अक्तूबर को वाराणसी से पीएम किसान योजना की 24वीं किस्त जारी कर सकते हैं। तो चलिए बिना देरी के जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर किसानों के बैंक खाते में 24वीं किस्त कब आ सकती है। योजना से जुड़े किसान अगली स्लाइड्स में इस बारे में जान सकते हैं...
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पीएम मोदी किस दिन जारी करेंगे 24वीं किस्त?
- फोटो : pmkisan.gov.in
क्या 25 अक्तूबर को जारी होगी पीएम किसान की 24वीं किस्त?
- दरअसल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी 25 अक्तूबर को अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी का दौरा कर रहे हैं
- ऐसे में कई मीडिया रिपोर्ट्स में चर्चा है कि इसी दिन पीएम मोदी पीएम किसान योजना की 24वीं किस्त जारी कर सकते हैं
- हालांकि, फिलहाल 25 अक्तूबर 2026 को पीएम मोदी के वाराणसी से 24वीं किस्त जारी करने की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है
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पीएम मोदी किस दिन जारी करेंगे 24वीं किस्त?
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पीएम किसान योजना की वेबसाइट पर क्या जानकारी है?
- पीएम किसान की आधिकारिक वेबसाइट पर 24वीं किस्त जारी होने की तारीख की घोषणा नहीं हुई है
- साथ ही सरकार की तरफ से किसी भी माध्यम से अभी 24वीं किस्त की तारीख को लेकर कोई एलान नहीं किया गया है
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पीएम मोदी किस दिन जारी करेंगे 24वीं किस्त?
- फोटो : Adobe Stock
कब जारी हो सकती है पीएम किसान योजना की 24वीं किस्त?
- पीएम किसान योजना की हर किस्त लगभग चार-चार महीने के अंतराल पर जारी होती है
- जैसे- अब तक इस योजना की लगभग सभी किस्तें जारी हुई
- वहीं, 23वीं किस्त इसी साल जून महीने में रिलीज हुई थी जिसमें लगभग 9 करोड़ से अधिक पात्र किसानों को 2-2 हजार रुपये मिले
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- फोटो : Adobe Stock
- ऐसे में अगर जून के बाद से देखें, तो 24वीं किस्त के चार महीने का समय अक्तूबर में पूरा हो रहा है
- इसलिए माना जा रहा है कि इसी महीने ये किस्त जारी हो सकती है
- हालांकि, अभी सरकार की तरफ से तारीख को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है