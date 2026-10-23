ध्यान दें: क्या 25 अक्तूबर को पीएम मोदी वाराणसी से जारी करेंगे 24वीं किस्त? यहां जानें किसान

PM Kisan Yojana 24th Installment: देशभर के किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की अगली किस्त यानी 24वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं। किसानों को उम्मीद है कि केंद्र सरकार जल्द ही उनके बैंक खातों में 2000 रुपये की अगली किस्त भेज सकती है।





इसी बीच कई मीडिया रिपोर्ट्स में चर्चा ये भी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी 25 अक्तूबर को वाराणसी से पीएम किसान योजना की 24वीं किस्त जारी कर सकते हैं। तो चलिए बिना देरी के जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर किसानों के बैंक खाते में 24वीं किस्त कब आ सकती है। योजना से जुड़े किसान अगली स्लाइड्स में इस बारे में जान सकते हैं...