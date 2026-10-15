ध्यान दें: मेट्रो में आपका पर्स या मोबाइल चोरी हो जाए तो क्या करें? यहां जानें

मेट्रो में पर्स या मोबाइल चोरी होने क्या करें और क्या नहीं? - फोटो : Amar Ujala AI

मेट्रो में सफर करते समय भीड़ के बीच अपने सामान का ध्यान रखना कई बार मुश्किल हो जाता है। जल्दबाजी में स्टेशन पर उतरते समय या ट्रेन में भीड़ के दौरान किसी का पर्स या मोबाइल चोरी हो सकता है। ऐसे में घबराने के बजाय तुरंत सही कदम उठाना जरूरी है ताकि, समय रहते जरूरी कदम उठाए जा सकें।





साथ ही, मोबाइल में मौजूद पर्सनल जानकारी और बैंक खाते को सुरक्षित रखने के लिए भी कुछ जरूरी कदम उठाने चाहिए। चलिए जानते हैं अगर मेट्रो में मोबाइल या पर्स चोरी हो जाए तो ऐसे में क्या करें। आप अगली स्लाइड्स में इस बारे में जान सकते हैं...