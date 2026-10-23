आपातकालीन स्थिति में कैसे काम आता है जीरो एफआईआर? समझें आम नागरिक के महत्वपूर्ण कानूनी अधिकार

What is Zero FIR In India: जब भी लोगों के साथ कोई गंभीर अपराध या दुर्घटना होती है, तो सबसे पहले पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज कराने की बात आती है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि घटना किसी दूसरे इलाके में घटती है और हम किसी दूसरे थाने में मदद के लिए पहुंचते हैं। ऐसे में पुलिस अक्सर 'क्षेत्राधिकार' का हवाला देकर केस दर्ज करने से मना कर देती है, जिससे पीड़ित का कीमती समय बर्बाद होता है।
इसी बड़ी परेशानी से निपटने और आम नागरिकों को तुरंत न्याय दिलाने के लिए कानून में 'जीरो एफआईआर' का बहुत महत्वपूर्ण प्रावधान किया गया है। इसके जरिए आप किसी भी थाने में अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। आइए इस लेख में समझते हैं कि यह कानून कैसे काम करता है।
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क्या होता है जीरो एफआईआर?
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क्या होता है जीरो एफआईआर?
- जीरो एफआईआर किसी भी पुलिस थाने में दर्ज की जाने वाली वह विशेष शिकायत होती है, जिसमें अपराध के इलाके की सीमा मायने नहीं रखती है।
- इसमें एफआईआर का कोई क्रम संख्या यानी सीरियल नंबर नहीं होता, इसलिए इसे 'जीरो' नंबर दिया जाता है।
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इसे एक सरल उदाहरण से कैसे समझा जा सकता है?
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इसे एक सरल उदाहरण से कैसे समझा जा सकता है?
- मान लीजिए कोई सफर के दौरान किसी दूसरे शहर में हैं और उस व्यक्ति के साथ कोई लूटपाट या दुर्घटना हो जाती है।
- ऐसी आपात स्थिति में आप पास के किसी भी थाने में जाकर जीरो एफआईआर दर्ज करा सकते हैं, और पुलिस 'ये घटना मेरे क्षेत्र का नहीं है' जैसा बहाना नहीं बना सकती है।
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जीरो एफआईआर
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जीरो एफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस आगे क्या कार्रवाई करती है?
- जीरो एफआईआर दर्ज करने के बाद संबंधित पुलिस थाना खुद ही उस शिकायत और कागजात को उस थाने में ट्रांसफर कर देता है, जिसके अधिकार क्षेत्र में असल घटना घटी होती है।
- इसके बाद वहीं से आगे की मुख्य जांच शुरू होती है।
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इस कानूनी अधिकार के बारे में क्यों पता होना चाहिए?
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इस कानूनी अधिकार के बारे में क्यों पता होना चाहिए?
- इस कानून का मुख्य उद्देश्य संकट के समय पीड़ित को तुरंत पुलिस सुरक्षा और सहायता देना है।
- हर नागरिक को इसकी जानकारी होनी चाहिए ताकि इमरजेंसी में कोई भी पुलिसकर्मी आपको क्षेत्राधिकार के नाम पर टरका न सके।