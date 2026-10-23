आपातकालीन स्थिति में कैसे काम आता है जीरो एफआईआर? समझें आम नागरिक के महत्वपूर्ण कानूनी अधिकार

What is Zero FIR In India: जब भी लोगों के साथ कोई गंभीर अपराध या दुर्घटना होती है, तो सबसे पहले पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज कराने की बात आती है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि घटना किसी दूसरे इलाके में घटती है और हम किसी दूसरे थाने में मदद के लिए पहुंचते हैं। ऐसे में पुलिस अक्सर 'क्षेत्राधिकार' का हवाला देकर केस दर्ज करने से मना कर देती है, जिससे पीड़ित का कीमती समय बर्बाद होता है।





इसी बड़ी परेशानी से निपटने और आम नागरिकों को तुरंत न्याय दिलाने के लिए कानून में 'जीरो एफआईआर' का बहुत महत्वपूर्ण प्रावधान किया गया है। इसके जरिए आप किसी भी थाने में अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। आइए इस लेख में समझते हैं कि यह कानून कैसे काम करता है।