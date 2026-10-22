50-30-20 का बजट नियम क्या है? पहली नौकरी वालों के लिए सेविंग्स का सबसे आसान तरीका

Savings Method For First Job Holders: पहली नौकरी और पहली सैलरी मिलने की खुशी हर किसी के लिए बेहद खास होती है। लेकिन अक्सर महीने के अंत में बैंक अकाउंट खाली देखकर यह समझ नहीं आता कि पूरा पैसा कहां चला गया। वित्तीय अनुशासन की कमी के कारण शुरुआती दिनों में बचत कर पाना बहुत मुश्किल लगने लगता है।





इसी समस्या को दूर करने और पैसों का सही प्रबंधन सिखाने के लिए '50-30-20 का बजट नियम' दुनिया भर में सबसे लोकप्रिय माना जाता है। यह नियम आपकी पूरी इन-हैंड सैलरी को तीन हिस्सों जरूरत, इच्छा और बचत में बांट देता है। आइए इस लेख में समझते हैं कि पहली नौकरी करने वाले युवा इस नियम को अपनाकर आसानी से पैसे कैसे बचा सकते हैं।