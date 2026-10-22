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Hindi News ›   Photo Gallery ›   Utility ›   What Is the 50-30-20 Budget Rule Easiest Savings Method for First-Time Jobholders

50-30-20 का बजट नियम क्या है? पहली नौकरी वालों के लिए सेविंग्स का सबसे आसान तरीका

Thu, 22 Oct 2026 03:18 PM IST
Shikhar Baranawal यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: Shikhar Baranawal Updated Thu, 22 Oct 2026 03:18 PM IST
सार

  • Salary Budgeting Tips For Beginners:50-30-20 का नियम सैलरी को जरूरतों, इच्छाओं और बचत के तीन हिस्सों में बांटता है।
  • कमाई का 50% अनिवार्य खर्चों, 30% शौक पर और 20% अनिवार्य बचत में जाता है।
  • पहली नौकरी करने वाले युवाओं के लिए यह बजट बनाने का सबसे आसान तरीका है।

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What Is the 50-30-20 Budget Rule Easiest Savings Method for First-Time Jobholders
50 30 20 बजट नियम क्या है? - फोटो : AI

Savings Method For First Job Holders: पहली नौकरी और पहली सैलरी मिलने की खुशी हर किसी के लिए बेहद खास होती है। लेकिन अक्सर महीने के अंत में बैंक अकाउंट खाली देखकर यह समझ नहीं आता कि पूरा पैसा कहां चला गया। वित्तीय अनुशासन की कमी के कारण शुरुआती दिनों में बचत कर पाना बहुत मुश्किल लगने लगता है।



इसी समस्या को दूर करने और पैसों का सही प्रबंधन सिखाने के लिए '50-30-20 का बजट नियम' दुनिया भर में सबसे लोकप्रिय माना जाता है। यह नियम आपकी पूरी इन-हैंड सैलरी को तीन हिस्सों जरूरत, इच्छा और बचत में बांट देता है। आइए इस लेख में समझते हैं कि पहली नौकरी करने वाले युवा इस नियम को अपनाकर आसानी से पैसे कैसे बचा सकते हैं।
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What Is the 50-30-20 Budget Rule Easiest Savings Method for First-Time Jobholders
कमाई का 50 प्रतिशत हिस्सा जरूरतों पर कैसे खर्च करें? - फोटो : AdobeStock

कमाई का 50 प्रतिशत हिस्सा जरूरतों पर कैसे खर्च करें?

  • इस नियम के अनुसार आपकी सैलरी का 50 प्रतिशत हिस्सा सिर्फ अनिवार्य आवश्यकताओं पर खर्च होना चाहिए।
  • इसमें मकान का किराया, राशन, बिजली-पानी का बिल, बच्चों की फीस और यात्रा खर्च जैसी बेहद जरूरी चीजें शामिल होती हैं, जिनके बिना सामान्य जीवन जीना संभव नहीं होता।
What Is the 50-30-20 Budget Rule Easiest Savings Method for First-Time Jobholders
सैलरी का 30 प्रतिशत हिस्सा इच्छाओं पर कैसे लगाएं? - फोटो : AdobeStock

सैलरी का 30 प्रतिशत हिस्सा इच्छाओं पर कैसे लगाएं?

  • अपनी मेहनत की कमाई का 30 प्रतिशत हिस्सा आप अपनी व्यक्तिगत पसंद और खुशियों पर खर्च कर सकते हैं।
  • बाहर खाना खाने, नए कपड़े खरीदने, फिल्में देखने, घूमने-फिरने या वीकेंड ट्रिप पर जाने जैसे शौक को पूरा करने के लिए यह बजट तय किया जाता है।
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What Is the 50-30-20 Budget Rule Easiest Savings Method for First-Time Jobholders
20 प्रतिशत हिस्सा बचत और निवेश के लिए क्यों जरूरी है? - फोटो : AdobeStock
20 प्रतिशत हिस्सा बचत और निवेश के लिए क्यों जरूरी है?
  • सैलरी का कम से कम 20 प्रतिशत हिस्सा आते ही तुरंत बचत या निवेश के लिए अलग कर देना चाहिए।
  • इस पैसे से आप इमरजेंसी फंड बना सकते हैं, म्यूचुअल फंड या एसआईपी शुरू कर सकते हैं, जिससे आपका भविष्य पूरी तरह सुरक्षित बना रहे।
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नौकरी वालों के लिए यह नियम क्यों फायदेमंद? - फोटो : AdobeStock
नौकरी वालों के लिए यह नियम क्यों फायदेमंद?
  • यह बजट नियम आपको बिना अपने शौक मारे सही वित्तीय संतुलन बनाए रखना सिखाता है।
  • शुरुआती समय से ही 50-30-20 के इस आसान फॉर्मूले का पालन करने से आपको कभी भी महीने के अंत में आर्थिक तंगी का सामना नहीं करना पड़ता है।
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