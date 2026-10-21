ट्रेन में तेज आवाज में फोन पर बात करने वालों की अब खैर नहीं, शिकायत करने पर होगी सख्त कार्रवाई

Loud Phone Calls on Train Rules: हमारे देश में ज्यादातर लोग भारतीय रेलवे से यात्रा करना पसंद करते हैं। ट्रेनों में यात्रा करते समय अक्सर ये देखने को मिलता है कि कुछ लोग काफी तेज आवाज में फोन पर बात करते हैं, कुछ स्पीकर ऑन करके चिल्ला कर भी बात करते हैं। कई ऐसे लोग भी होते हैं जो बिना ईयरफोन लगाए रील देखते हैं या गाना सुनने लगते हैं। ऐसे में साथ में सफर कर रहे लोगों के अच्छे-खासे मूड का कबाड़ा हो जाता है। लंबी ट्रेन यात्रा के दौरान सहयात्रियों की इस तरह की हरकतें कई बार सिरदर्द और बड़े विवाद की वजह बन जाती हैं।
यात्रियों की इस परेशानी पर अब भारतीय रेलवे ने पूरी तरह नकेल कसने की तैयारी कर ली है। रेलवे के कड़े नियमों के मुताबिक, ट्रेन में तेज आवाज में शोर मचाना या सहयात्रियों के आराम में खलल डालना भारी पड़ सकता है। आइए इस लेख में जानते हैं कि इस पर रेलवे के क्या कड़े नियम हैं।
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जुर्माना और जेल का कड़ा कानूनी प्रावधान
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जुर्माना और जेल का कड़ा कानूनी प्रावधान
- रेलवे अधिनियम की धारा 145 के तहत ट्रेन या रेलवे परिसर में तेज आवाज में फोन पर बात करने या बिना ईयरफोन के वीडियो चलाने पर सख्त पाबंदी है।
- इस नियम का उल्लंघन करने पर दोषी यात्री को 1,000 रुपये तक का जुर्माना या 6 महीने तक की जेल की सजा हो सकती है।
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टीटीई और कमर्शियल अधिकारियों को मिला अधिकार
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टीटीई और कमर्शियल अधिकारियों को मिला अधिकार
- यात्रियों के सुखद सफर को सुनिश्चित करने के लिए टिकट चेकिंग स्टाफ (TTE) और कमर्शियल अधिकारियों को विशेष अधिकार दिए गए हैं।
- ये अधिकारी मौके पर ही शोर मचाने वाले उपद्रवी यात्रियों पर 1,000 रुपये का ऑन-द-स्पॉट जुर्माना लगा सकते हैं और उन्हें ट्रेन से बाहर निकाल सकते हैं।
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Indian Railways, भारतीय रेलवे
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दक्षिण रेलवे और साउथ-वेस्टर्न रेलवे के निर्देश
- दक्षिण रेलवे और साउथ-वेस्टर्न रेलवे ने अपने सभी डिवीजनों में इस नियम को कड़ाई से लागू करने के कड़े निर्देश जारी किए हैं।
- स्टेशनों और ट्रेनों में यात्रियों को जागरूक करने के लिए स्थानीय भाषाओं में विशेष नोटिस और सार्वजनिक घोषणाएं की जा रही हैं।
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Indian Railways
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ईयरफोन का इस्तेमाल और शांतिपूर्ण सफर की हिदायत
- रेलवे ने सभी यात्रियों से जिम्मेदारी से व्यवहार करते हुए फोन पर बात करते समय हमेशा ईयरफोन का इस्तेमाल करने की अपील की है।
- इसके साथ ही फोन को साइलेंट या वाइब्रेशन मोड पर रखने की सलाह दी गई है ताकि सहयात्रियों के आरामदायक सफर में कोई बाधा न आए।