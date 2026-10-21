जानना जरूरी: कार के टायर में बार-बार हवा कम हो रही है? तो तुरंत चेक करें ये चीजें, पता चल सकती है वजह

कार के टायर में बार-बार हवा कम होने के कारण क्या हो सकते हैं? - फोटो : Amar Ujala AI

Car Driving Tips In Hindi: कार चलाते समय टायरों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है, क्योंकि टायर में हवा कम होने पर गाड़ी चलाने में दिक्कतें आ सकती है गाड़ी पर नियंत्रण बनाए रखना भी मुश्किल हो सकता है। कई बार टायर में हवा भरवाने के कुछ ही दिनों बाद प्रेशर दोबारा कम हो जाता है। ऐसे में लोग बार-बार हवा भरवाते हैं, लेकिन सिर्फ हवा भरवाना काफी नहीं है क्योंकि ये तो निकल जाएगी।





इसलिए आपको वो वजह जाननी चाहिए जिसकी वजह से हवा बार-बार निकल रही है। तो चलिए जानते हैं टायर से बार-बार हवा निकलने के क्या कारण हो सकते हैं। आप अगली स्लाइड्स में इस बारे में जान सकते हैं...