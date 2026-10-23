क्या एयर प्यूरिफायर को पूरी रात चलाना चाहिए या 1 घंटे बाद बंद कर देना सही है? जानें नियम

How Long To Keep Air Purifier On: सर्दियों के मौसम में जब जहरीली धुंध और प्रदूषण घर के भीतर प्रवेश कर जाते हैं, तो एयर प्यूरिफायर का इस्तेमाल तेजी से बढ़ जाता है। एयर प्यूरिफायर की मदद से कम से कम घर के अंदर को साफ हवा में सांस लिया ही जा सकता है। ऐसे में कई लोगों के मन में यह उलझन रहती है कि क्या एयर प्यूरिफायर को सिर्फ 1 घंटा चलाकर बंद कर देना चाहिए या इसे पूरी रात चालू रखना सही है।





स्वास्थ्य विशेषज्ञों के अनुसार, 1 घंटे में साफ हुई हवा प्यूरिफायर बंद होते ही खिड़की-दरवाजों की दरारों से आ रही हवा से दोबारा प्रदूषित हो सकती है। इसलिए गंभीर प्रदूषण के दिनों में रात भर एयर प्यूरिफायर चलाना ज्यादा सुरक्षित और फायदेमंद माना जाता है। आइए इस लेख में समझते हैं कि एयर प्यूरिफायर को कितनी देर चलाना चाहिए।