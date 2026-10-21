पीएम विश्वकर्मा योजना: क्या आपको मिल सकती है 15000 की मदद और 3 लाख रुपये तक का लोन? यहां चेक करें पात्रता

PM Vishwakarma Kaushal Samman Yojana: देश में आज भी लाखों लोग अपने पारंपरिक हुनर के सहारे परिवार का खर्च चलाते हैं। कोई लकड़ी का सामान बनाता है, तो कोई कपड़े सिलकर या जूते तैयार करके कमाई करता है। इन कारीगरों के लिए अपने काम को बेहतर बनाने और आगे बढ़ाने के लिए आर्थिक मदद की जरूरत पड़ती है। इसी जरूरत को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना चलाती है।





इस योजना का उद्देश्य पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों को प्रशिक्षण, जरूरी औजार खरीदने में सहायता और इनके काम को आगे बढ़ाने में मदद करना है। ऐसे में अगर आप भी इस योजना से जुड़ना चाहते हैं तो आपको पहले पात्रता चेक करनी होती है। चलिए जानते हैं योजना की पात्रता और योजना में मिलने वाले लाभ के बारे में। आप अगली स्लाइड्स में इस बारे में जान सकते हैं...