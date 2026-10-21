पीएम किसान योजना: क्या आपको मिलेंगे 2000 रुपये? यहां जानें किसे मिलेगी 24वीं किस्त और किसे नहीं

PM Kisan Yojana 24 Kist Kab Aayegi: अगर ये कहा जाए कि खेती के खर्चों के बीच किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत मिलने वाली सरकारी आर्थिक सहायता काफी काम आती है, तो शायद इसमें दो राय न हो? बीज, खाद और खेती से जुड़ी दूसरी जरूरतों के लिए पीएम किसान योजना के तहत पात्र किसानों को आर्थिक मदद दी जाती है।





वहीं, अब योजना से जुड़े किसान 24वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है कि अगली किस्त कब आएगी और किन किसानों के खाते में 2000 रुपये पहुंचेंगे और किन किसानों के नहीं? तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं इस बारे में। आप अगली स्लाइ्ड्स में इस बारे में जान सकते हैं...