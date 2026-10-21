फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Photo Gallery ›   Utility ›   PM Kisan Yojana: who is eligble for 24th installment and who is not 24 kist kab aayegi

पीएम किसान योजना: क्या आपको मिलेंगे 2000 रुपये? यहां जानें किसे मिलेगी 24वीं किस्त और किसे नहीं

Wed, 21 Oct 2026 08:01 AM IST
प्रकाश चंद जोशी यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: प्रकाश चंद जोशी Updated Wed, 21 Oct 2026 08:01 AM IST
सार

PM Kisan 24th Installment: पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 24वीं किस्त का इंतजार कर रहे किसानों को ये किस्त कब मिलेगी और किसे 24वीं किस्त मिलेगी और किसे नहीं? ये सभी जानना चाहते हैं। आप यहां इस बारे में जान सकते हैं।

विज्ञापन
PM Kisan Yojana: who is eligble for 24th installment and who is not 24 kist kab aayegi
पीएम किसान योजना: किसे मिलेगी 24वीं किस्त और किसे नहीं? - फोटो : Amar Ujala AI

PM Kisan Yojana 24 Kist Kab Aayegi: अगर ये कहा जाए कि खेती के खर्चों के बीच किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत मिलने वाली सरकारी आर्थिक सहायता काफी काम आती है, तो शायद इसमें दो राय न हो? बीज, खाद और खेती से जुड़ी दूसरी जरूरतों के लिए पीएम किसान योजना के तहत पात्र किसानों को आर्थिक मदद दी जाती है।



वहीं, अब योजना से जुड़े किसान 24वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है कि अगली किस्त कब आएगी और किन किसानों के खाते में 2000 रुपये पहुंचेंगे और किन किसानों के नहीं? तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं इस बारे में। आप अगली स्लाइ्ड्स में इस बारे में जान सकते हैं...
Trending Videos
PM Kisan Yojana: who is eligble for 24th installment and who is not 24 kist kab aayegi
पीएम किसान योजना: किसे मिलेगी 24वीं किस्त और किसे नहीं? - फोटो : AdobeStock

24वीं किस्त कब आ सकती है?

  • पीएम किसान योजना के तहत पात्र किसानों को सालाना सालाना 6000 रुपये दिए जाते हैं
  • हालांकि, इस पैसे को 2-2 हजार रुपये की तीन किस्तों में सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में भेजा जाता है
  • वहीं, योजना की किस्तें आम तौर पर लगभग चार-चार महीने के अंतराल पर जारी होती हैं
  • इसी आधार पर 23वीं किस्त के बाद 24वीं किस्त को लेकर किसानों को 24वीं किस्त का इंतजार है
PM Kisan Yojana: who is eligble for 24th installment and who is not 24 kist kab aayegi
पीएम किसान योजना: किसे मिलेगी 24वीं किस्त और किसे नहीं? - फोटो : AdobeStock
  • साथ ही चार महीने का अंतराल इसी महीने यानी अक्तूबर में पूरा हो रहा है
  • इसलिए माना जा रहा है कि 24वीं किस्त इसी महीने यानी अक्तूबर में आ सकती है
  • हालांकि, अभी तारीख के लिए आधिकारिक जानकारी का इंतजार है
विज्ञापन
विज्ञापन
PM Kisan Yojana: who is eligble for 24th installment and who is not 24 kist kab aayegi
पीएम किसान योजना: किसे मिलेगी 24वीं किस्त और किसे नहीं? - फोटो : Adobe Stock

किन किसानों को मिल सकते हैं 2000 रुपये?

  • पीएम किसान योजना के तहत दी जाने वाली किस्त का लाभ उन्हीं किसानों को मिलता है जो योजना की पात्रता शर्तों को पूरा करते हैं
  • साथ ही आपको योजना से जुड़ने के बाद तीन काम करवाने भी जरूरी होते हैं
  • अगर आप ये काम नहीं करवाते है, तो आप किस्त के लाभ से वंचित रह सकते हैं
विज्ञापन
PM Kisan Yojana: who is eligble for 24th installment and who is not 24 kist kab aayegi
पीएम किसान योजना: किसे मिलेगी 24वीं किस्त और किसे नहीं? - फोटो : Adobe Stock
  • पहला काम है ई-केवाईसी का जिसे योजना से जुड़े किसानों को करवाना अनिवार्य है
  • दूसरा काम है बैंक खाते में आधार सीडिंग करवाना है, ये काम न करवाने पर भी आप किस्त से वंचित रह सकते हैं
  • खेती की जमीन का भू-सत्यापन करवाना भी तीसरा और जरूरी काम है


नोट:- अगर आप योजना के लिए पात्र हैं और ये तीनों काम समय पर करवा लेते हैं, तो आपको किस्त का लाभ मिल सकता है। वरना आपकी किस्त अटक सकती है।

अगली फोटो गैलरी देखें
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed