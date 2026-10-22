चार्जर और ईयरफोन जैसे गैजेट्स को हिंदी में क्या कहते हैं? AI का जवाब सुनकर घूम जाएगा दिमाग

What is Charger Called in Hindi: आज के डिजिटल दौर में मोबाइल, चार्जर, ईयरफोन और पावर बैंक जैसे टेक गैजेट्स हमारी दिनचर्या का अटूट हिस्सा बन चुके हैं। सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक हम इन अंग्रेजी शब्दों का धड़ल्ले से इस्तेमाल करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जिन्हें हम रोज अंग्रेजी नामों से पुकारते हैं, उन गैजेट्स के शुद्ध और सटीक हिंदी नाम क्या हैं।
जब यही सवाल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से पूछा गया, तो उसके द्वारा दिए गए मजेदार जवाबों को पढ़कर आप भी हैरान हो जाएंगे। एआई के इन अद्भुत हिंदी अनुवादों को जानकर कोई भी इंसान सोच में पड़ जाएगा। आइए इस लेख में बहुत ही आसान और रोचक भाषा में समझते हैं कि हमारे पसंदीदा गैजेट्स को हिंदी में वास्तव में क्या कहा जाता है।
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स्मार्टफोन और लैपटॉप को शुद्ध हिंदी में क्या कहा जाता है?
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स्मार्टफोन और लैपटॉप को शुद्ध हिंदी में क्या कहा जाता है?
- जिन्हें हम रोजाना मोबाइल और स्मार्टफोन कहते हैं, उन्हें शुद्ध हिंदी में 'चलभाष' और 'चतुर दूरभाष' या 'बुद्धिमान चलभाष' कहा जाता है।
- यह नाम मोबाइल के कहीं भी ले जाने और उसके स्मार्ट यानी चतुर होने के गुण को ध्यान में रखकर तय किया गया है।
- लैपटॉप को हिंदी में गोद संगणक कहते हैं, वहीं टैबलेट को पट्ट संगणक कहा जाता है।
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चार्जर और माइक्रोफोन का असली हिंदी नाम क्या है?
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चार्जर और माइक्रोफोन का असली हिंदी नाम क्या है?
- फोन को डिस्चार्ज होने से बचाने वाले चार्जर को हिंदी में 'आवेशित्र' कहा जाता है, जिसका अर्थ ऊर्जा भरने वाला होता है।
- वहीं वायरलेस चार्जर को हिंदी में 'बेतार आवेशित्र' के नाम से जाना जाता है।
- माइक्रोफोन की बात करें तो उसे हिंदी में 'ध्वनि संग्राहक' कहा जाता है।
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ईयरफोन, हेडफोन और इयरबड्स को हिंदी में क्या कहते हैं?
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ईयरफोन, हेडफोन और इयरबड्स को हिंदी में क्या कहते हैं?
- कानों में लगाकर गाने सुनने वाले ईयरफोन को हिंदी में 'कर्णफोन' या 'श्रवण यंत्र' कहते हैं।
- इसी तरह सिर पर लगाए जाने वाले हेडफोन को 'शिरोफोन' और छोटे इयरबड्स को 'कर्ण कलिकाएं' कहा जाता है, जो सुनने में काफी रोचक लगते हैं।
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अंग्रेजी शब्दों के बीच इन हिंदी नामों को जानना क्यों जरूरी है? (प्रतीकात्मक तस्वीर)
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अंग्रेजी शब्दों के बीच इन हिंदी नामों को जानना क्यों जरूरी है?
- वैसे तो आम बोलचाल की भाषा में हम हमेशा अंग्रेजी शब्दों का ही प्रयोग करते हैं, लेकिन अपनी मातृभाषा में इन आधुनिक तकनीकी शब्दों के अर्थ जानना काफी मजेदार और ज्ञानवर्धक अनुभव होता है।
- यह हमारी भाषा की समृद्धि को भी दर्शाता है।