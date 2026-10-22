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Hindi News ›   Photo Gallery ›   Utility ›   What Are Charger and Earphones Called in Hindi? AI Answers Will Blow Your Mind

चार्जर और ईयरफोन जैसे गैजेट्स को हिंदी में क्या कहते हैं? AI का जवाब सुनकर घूम जाएगा दिमाग

Thu, 22 Oct 2026 08:22 PM IST
Shikhar Baranawal यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: Shikhar Baranawal Updated Thu, 22 Oct 2026 08:22 PM IST
सार

  • Hindi Names of Daily Tech Gadgets: आज के समय बहुत से लोग किसी न किसी तरह के गैजेट्स के घिरे हुए हैं। 
  • कभी कोई इयरफोन का इस्तेमाल करता है तो कभी कोई मोबाइल चार्जर का इस्तेमाल करते हैं। 
  • ध्यान देने वाली बात यह है कि इन सभी गैजेट्स के हिंदी नाम बेहद रोचक हैं, जिसके बारे में आपको भी जानना चाहिए।

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What Are Charger and Earphones Called in Hindi? AI Answers Will Blow Your Mind
गैजेट्स के हिंदी नाम - फोटो : AI

What is Charger Called in Hindi: आज के डिजिटल दौर में मोबाइल, चार्जर, ईयरफोन और पावर बैंक जैसे टेक गैजेट्स हमारी दिनचर्या का अटूट हिस्सा बन चुके हैं। सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक हम इन अंग्रेजी शब्दों का धड़ल्ले से इस्तेमाल करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जिन्हें हम रोज अंग्रेजी नामों से पुकारते हैं, उन गैजेट्स के शुद्ध और सटीक हिंदी नाम क्या हैं। 



जब यही सवाल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से पूछा गया, तो उसके द्वारा दिए गए मजेदार जवाबों को पढ़कर आप भी हैरान हो जाएंगे। एआई के इन अद्भुत हिंदी अनुवादों को जानकर कोई भी इंसान सोच में पड़ जाएगा। आइए इस लेख में बहुत ही आसान और रोचक भाषा में समझते हैं कि हमारे पसंदीदा गैजेट्स को हिंदी में वास्तव में क्या कहा जाता है।
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What Are Charger and Earphones Called in Hindi? AI Answers Will Blow Your Mind
स्मार्टफोन और लैपटॉप को शुद्ध हिंदी में क्या कहा जाता है? - फोटो : Adobe Stock
स्मार्टफोन और लैपटॉप को शुद्ध हिंदी में क्या कहा जाता है?
  • जिन्हें हम रोजाना मोबाइल और स्मार्टफोन कहते हैं, उन्हें शुद्ध हिंदी में 'चलभाष' और 'चतुर दूरभाष' या 'बुद्धिमान चलभाष' कहा जाता है।
  • यह नाम मोबाइल के कहीं भी ले जाने और उसके स्मार्ट यानी चतुर होने के गुण को ध्यान में रखकर तय किया गया है।
  • लैपटॉप को हिंदी में गोद संगणक कहते हैं, वहीं टैबलेट को पट्ट संगणक कहा जाता है।
What Are Charger and Earphones Called in Hindi? AI Answers Will Blow Your Mind
चार्जर और माइक्रोफोन का असली हिंदी नाम क्या है? - फोटो : Adobe Stock

चार्जर और माइक्रोफोन का असली हिंदी नाम क्या है?

  • फोन को डिस्चार्ज होने से बचाने वाले चार्जर को हिंदी में 'आवेशित्र' कहा जाता है, जिसका अर्थ ऊर्जा भरने वाला होता है।
  • वहीं वायरलेस चार्जर को हिंदी में 'बेतार आवेशित्र' के नाम से जाना जाता है।
  • माइक्रोफोन की बात करें तो उसे हिंदी में 'ध्वनि संग्राहक' कहा जाता है।
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ईयरफोन, हेडफोन और इयरबड्स को हिंदी में क्या कहते हैं? - फोटो : AI Generated

ईयरफोन, हेडफोन और इयरबड्स को हिंदी में क्या कहते हैं?

  • कानों में लगाकर गाने सुनने वाले ईयरफोन को हिंदी में 'कर्णफोन' या 'श्रवण यंत्र' कहते हैं।
  • इसी तरह सिर पर लगाए जाने वाले हेडफोन को 'शिरोफोन' और छोटे इयरबड्स को 'कर्ण कलिकाएं' कहा जाता है, जो सुनने में काफी रोचक लगते हैं।
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अंग्रेजी शब्दों के बीच इन हिंदी नामों को जानना क्यों जरूरी है? (प्रतीकात्मक तस्वीर) - फोटो : Adobe Stock
अंग्रेजी शब्दों के बीच इन हिंदी नामों को जानना क्यों जरूरी है?
  • वैसे तो आम बोलचाल की भाषा में हम हमेशा अंग्रेजी शब्दों का ही प्रयोग करते हैं, लेकिन अपनी मातृभाषा में इन आधुनिक तकनीकी शब्दों के अर्थ जानना काफी मजेदार और ज्ञानवर्धक अनुभव होता है।
  • यह हमारी भाषा की समृद्धि को भी दर्शाता है।
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