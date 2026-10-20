प्लास्टिक वाला नया आधार कार्ड चाहिए? घर बैठे ATM जैसा आधार ऑर्डर करने का बेहद आसान तरीका

आज के दौर में आधार कार्ड हमारे सबसे महत्वपूर्ण पहचान पत्रों में से एक है। मगर कागज वाला या लैमिनेटेड आधार कार्ड जेब में रखने से अक्सर कट-फट जाता है या पानी में भीगकर खराब हो जाता है। इसी समस्या को दूर करने के लिए भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) ने बिल्कुल आपके एटीएम कार्ड की तरह मजबूत और टिकाऊ 'पीवीसी आधार कार्ड' की सुविधा शुरू की है।





इस प्लास्टिक कार्ड में कई अत्याधुनिक सुरक्षा फीचर्स होते हैं, जिससे यह पूरी तरह से सुरक्षित और मान्य रहता है। सबसे अच्छी बात यह है कि इसके लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आइए इस लेख में समझते हैं कि आप घर बैठे ही यह नया प्लास्टिक कार्ड कैसे ऑर्डर कर सकते हैं।