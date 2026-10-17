पीएम किसान योजना: अक्तूबर महीने के बीत चुके हैं 16 दिन, आखिर कब जारी होगी 24वीं किस्त?

PM Kisan Yojana 24th Installment: अगर आप भी एक किसान हैं और पात्र हैं तो शायद आप भी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से जुड़े होंगे? मौजूदा समय में इस योजना से करोड़ों पात्र किसान जुड़े हुए हैं।





पीएम किसान योजना की इस बार 24वीं किस्त जारी होनी है, लेकिन अक्तूबर महीने के 16 दिन बीत चुके हैं और अब तक किस्त जारी होने की तारीख सामने नहीं आई है। तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर पीएम किसान योजना की 24वीं किस्त कब जारी हो सकती है। आप अगली स्लाइड्स में इस बारे में जान सकते हैं...