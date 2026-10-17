आज शनिवार को बैंक खुले रहेंगे या नहीं? यहां जानें अपने शहर की ब्रांच के बारे में

Bank Closed Or Open: आज के इस दौर में बैंक से जुड़े अधिकतर काम ऑनलाइन तो हो गए हैं, लेकिन फिर भी कई काम ऐसे हैं जिनके लिए लोगों को बैंक जाना पड़ता है। पर सबसे बड़ी दिक्कत तब होती है, जब लोग बैंक चले जाते हैं और उन्हें ये पता ही नहीं होता कि बैंक खुले हैं या नहीं।
इसलिए अगर आप आज यानी शनिवार को बैंक जाने का प्लान कर रहे हैं, तो पहले ये जरूर चेक कर लें कि आज बैंक खुला है या नहीं। चलिए जानते हैं आज 17 अक्तूबर को बैंक खुले हैं या नहीं। आप अगली स्लाइड्स में इस बारे में जान सकते हैं...
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आज बैंक खुले हैं या नहीं?
- फोटो : Adobe Stock
क्या आज शनिवार को बैंक बंद हैं?
- नहीं, आज बैंक बंद नहीं हैं
- आज देशभर के बैंक खुले हुए हैं
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आज बैंक खुले हैं या नहीं?
- फोटो : Adobe Stock
आज शनिवार है, फिर क्यों बैंक खुले हैं?
- आज शनिवार होने की वजह से भी बैंक इसलिए खुले हैं
- क्योंकि आज महीने का तीसरा शनिवार है
- नियमों के तहत, बैंक सिर्फ हर महीने के दूसरे और चौथे शनिवार को ही बंद रहते हैं
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आज बैंक खुले हैं या नहीं?
- फोटो : AI Generated
एटीएम खुले हैं आज?
- हां, आज एटीएम खुले हैं
- जान लें चाहे बैंक खुले हों या बंद हों
- एटीएम पर इस बात का कोई असर नहीं पड़ता है यानी एटीएम हमेशा 24*7 खुले रहते हैं
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आज बैंक खुले हैं या नहीं?
- फोटो : ANI
नेट बैंकिंग और यूपीआई चलेगा?
- हां, बिल्कुल चलेगा
- नेट बैंकिंग और यूपीआई कभी बंद नहीं होते
- फिर चाहे बैंक खुले हैं या नहीं
- हालांकि, कभी सर्वर डाउन की वजह से कुछ देर के लिए ये बंद हो सकते हैं