आज शनिवार को बैंक खुले रहेंगे या नहीं? यहां जानें अपने शहर की ब्रांच के बारे में

Bank Closed Or Open: आज के इस दौर में बैंक से जुड़े अधिकतर काम ऑनलाइन तो हो गए हैं, लेकिन फिर भी कई काम ऐसे हैं जिनके लिए लोगों को बैंक जाना पड़ता है। पर सबसे बड़ी दिक्कत तब होती है, जब लोग बैंक चले जाते हैं और उन्हें ये पता ही नहीं होता कि बैंक खुले हैं या नहीं।





इसलिए अगर आप आज यानी शनिवार को बैंक जाने का प्लान कर रहे हैं, तो पहले ये जरूर चेक कर लें कि आज बैंक खुला है या नहीं। चलिए जानते हैं आज 17 अक्तूबर को बैंक खुले हैं या नहीं। आप अगली स्लाइड्स में इस बारे में जान सकते हैं...