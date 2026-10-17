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आज शनिवार को बैंक खुले रहेंगे या नहीं? यहां जानें अपने शहर की ब्रांच के बारे में

Sat, 17 Oct 2026 06:42 AM IST
प्रकाश चंद जोशी यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: प्रकाश चंद जोशी Updated Sat, 17 Oct 2026 06:42 AM IST
सार

Today Bank Open Or Closed: अगर आप आज यानी शनिवार 17 अक्तूबर 2026 को बैंक जाने का प्लान कर रहे हैं, तो पहले ये जरूर चेक कर लें कि क्या आपके शहर में आज बैंक खुले हैं या नहीं।

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Are the banks open today, Saturday bank aaj open hai kya
आज बैंक खुले हैं या नहीं? - फोटो : Amar Ujala AI

Bank Closed Or Open: आज के इस दौर में बैंक से जुड़े अधिकतर काम ऑनलाइन तो हो गए हैं, लेकिन फिर भी कई काम ऐसे हैं जिनके लिए लोगों को बैंक जाना पड़ता है। पर सबसे बड़ी दिक्कत तब होती है, जब लोग बैंक चले जाते हैं और उन्हें ये पता ही नहीं होता कि बैंक खुले हैं या नहीं।



इसलिए अगर आप आज यानी शनिवार को बैंक जाने का प्लान कर रहे हैं, तो पहले ये जरूर चेक कर लें कि आज बैंक खुला है या नहीं। चलिए जानते हैं आज 17 अक्तूबर को बैंक खुले हैं या नहीं। आप अगली स्लाइड्स में इस बारे में जान सकते हैं...
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Are the banks open today, Saturday bank aaj open hai kya
आज बैंक खुले हैं या नहीं? - फोटो : Adobe Stock

क्या आज शनिवार को बैंक बंद हैं?

  • नहीं, आज बैंक बंद नहीं हैं
  • आज देशभर के बैंक खुले हुए हैं
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आज बैंक खुले हैं या नहीं? - फोटो : Adobe Stock

आज शनिवार है, फिर क्यों बैंक खुले हैं?

  • आज शनिवार होने की वजह से भी बैंक इसलिए खुले हैं
  • क्योंकि आज महीने का तीसरा शनिवार है
  • नियमों के तहत, बैंक सिर्फ हर महीने के दूसरे और चौथे शनिवार को ही बंद रहते हैं 
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आज बैंक खुले हैं या नहीं? - फोटो : AI Generated

एटीएम खुले हैं आज?

  • हां, आज एटीएम खुले हैं
  • जान लें चाहे बैंक खुले हों या बंद हों
  • एटीएम पर इस बात का कोई असर नहीं पड़ता है यानी एटीएम हमेशा 24*7 खुले रहते हैं
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आज बैंक खुले हैं या नहीं? - फोटो : ANI

नेट बैंकिंग और यूपीआई चलेगा?

  • हां, बिल्कुल चलेगा
  • नेट बैंकिंग और यूपीआई कभी बंद नहीं होते
  • फिर चाहे बैंक खुले हैं या नहीं
  • हालांकि, कभी सर्वर डाउन की वजह से कुछ देर के लिए ये बंद हो सकते हैं
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