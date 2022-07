Passport Expiry: पासपोर्ट की भी होती है वैलिडिटी, जानिए कितने दिनों तक रहता है ये वैध

Passport Has Validity Know How Long Does Passport Expires: आज हम आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड, पासपोर्ट आदि कई जरूरी दस्तावेजों का इस्तेमाल करते हैं। इन डॉक्यूमेंट्स की खास जरूरत हम लोगों को विभिन्न कार्यों के लिए होती है। हालांकि, इनमें से कई दस्तावेजों की एक्सपायरी डेट भी होती है। वैलिडिटी एक्सपायर होने के बाद हमें दोबारा इनको रिन्यू कराना होता है। हममें से अधिकतर लोग जो बाहरी देशों में यात्रा करते हैं। उनके पास पासपोर्ट होता है। पासपोर्ट का इस्तेमाल विदेशों में भारतीय नागरिकों की पहचान के लिए होता है। अगर विदेश में रहते वक्त व्यक्ति का पासपोर्ट कहीं पर खो या चोरी हो जाता है। इस स्थिति में उसको कई दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। वहीं क्या आपको पता है कि पासपोर्ट की भी एक्सपायरी डेट होती है? अगर नहीं, तो आज हम आपको इसी के बारे में बताने जा रहे हैं। आइए जानते हैं इसके बारे में विस्तार से -