इमरान खान को भारत छोड़ने का नोटिस: क्या है दोहरी नागरिकता और इंडिया में नागरिकता लेने के नियम?

What Is Dual Citizenship: बॉलीवुड अभिनेता इमरान खान इन दिनों अपनी फिल्मों के बजाय एक कानूनी विवाद को लेकर चर्चा में हैं। आमिर खान के भांजे इमरान खान को मुंबई में हुए एक विरोध प्रदर्शन में शामिल होने के बाद भारत छोड़ने का नोटिस मिला है। जानकारी मुताबिक, यह नोटिस विदेशी नागरिकों से जुड़े इमिग्रेशन नियमों के तहत जारी किया गया है।





इमरान खान को 28 अक्तूबर 2026 तक भारत छोड़ने का निर्देश दिया गया है। इस पूरे मामले से नागरिकता चर्चा में हैं। साथ ही यहां एक सवाल उठता है कि अगर कोई व्यक्ति भारतीय मूल का है, तो क्या वह दूसरे देश की नागरिकता लेने के बाद भी भारत का नागरिक रह सकता है? चलिए जानते हैं इस बारे में। आप आगे नागरिकता से जुड़े नियमों के बारे में जान सकते हैं...