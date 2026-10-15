आयुष्मान कार्ड की 5 लाख रुपये की लिमिट हो जाए खत्म, तो क्या नहीं करवा सकते मुफ्त इलाज? यहां जानें

आयुष्मान कार्ड की लिमिट खत्म होने पर क्या नहीं करवा सकते मुफ्त इलाज? - फोटो : Amar Ujala AI

Ayushman Card Yearly Limit: अचानक परिवार में किसी की तबीयत बिगड़ जाए और अस्पताल में भर्ती कराना पड़े, तो इलाज का खर्च बड़ी चिंता बन जाता है। ऐसी स्थिति में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जरूरतमंद परिवारों के लिए राहत देने का काम करती है।





इस योजना के तहत पात्र परिवारों के आयुष्मान कार्ड बनाए जाते हैं। आप इस आयुष्मान कार्ड से मुफ्त इलाज करवा सकते हैं, लेकिन सोचिए कि आपके आयुष्मान कार्ड की लिमिट खत्म हो जाए तो क्या होगा? क्या आप ऐसे में मुफ्त इलाज नहीं करवा सकते? चलिए जानते हैं नियम। आप अगली स्लाइड्स में इससे जुड़ा नियम जान सकते हैं...