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आयुष्मान कार्ड की 5 लाख रुपये की लिमिट हो जाए खत्म, तो क्या नहीं करवा सकते मुफ्त इलाज? यहां जानें

Thu, 15 Oct 2026 03:35 PM IST
प्रकाश चंद जोशी यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: प्रकाश चंद जोशी Updated Thu, 15 Oct 2026 03:35 PM IST
सार

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत पात्र लोगों के आयुष्मान कार्ड बनाए जाते हैं। इस आयुष्मान कार्ड से आप सालाना 5 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज करवा सकते हैं।

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Ayushman Card Limit Exhausted: Can You Still Get Free Treatment
आयुष्मान कार्ड की लिमिट खत्म होने पर क्या नहीं करवा सकते मुफ्त इलाज? - फोटो : Amar Ujala AI

Ayushman Card Yearly Limit: अचानक परिवार में किसी की तबीयत बिगड़ जाए और अस्पताल में भर्ती कराना पड़े, तो इलाज का खर्च बड़ी चिंता बन जाता है। ऐसी स्थिति में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जरूरतमंद परिवारों के लिए राहत देने का काम करती है।



इस योजना के तहत पात्र परिवारों के आयुष्मान कार्ड बनाए जाते हैं। आप इस आयुष्मान कार्ड से मुफ्त इलाज करवा सकते हैं, लेकिन सोचिए कि आपके आयुष्मान कार्ड की लिमिट खत्म हो जाए तो क्या होगा? क्या आप ऐसे में मुफ्त इलाज नहीं करवा सकते? चलिए जानते हैं नियम। आप अगली स्लाइड्स में इससे जुड़ा नियम जान सकते हैं...
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Ayushman Card Limit Exhausted: Can You Still Get Free Treatment
आयुष्मान कार्ड की लिमिट खत्म होने पर क्या नहीं करवा सकते मुफ्त इलाज? - फोटो : Amar Ujala

कितनी होती है आयुष्मान कार्ड की सालाना लिमिट?

  • आयुष्मान कार्ड की सालाना लिमिट 5 लाख रुपये होती है
  • इसका मतलब होता है कि आप एक साल के भीतर आयुष्मान कार्ड से मुफ्त इलाज करवा सकते हैं
  • आपके इलाज का खर्च सरकार उठाती है
Ayushman Card Limit Exhausted: Can You Still Get Free Treatment
आयुष्मान कार्ड की लिमिट खत्म होने पर क्या नहीं करवा सकते मुफ्त इलाज? - फोटो : Amar Ujala

क्या होगा अगर खत्म हो जाए आयुष्मान कार्ड की लिमिट?

  • जैसा कि आयुष्मान कार्ड से आप एक साल के भीतर 5 लाख रुपये तक की लिमिट मिलती है
  • ऐसे में अगर सोचिए कि इलाज के दौरान साल पूरा होने से पहले लिमिट खत्म हो गई
  • तो आपको अगली लिमिट आने का इंतजार करना होता है
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Ayushman Card Limit Exhausted: Can You Still Get Free Treatment
आयुष्मान कार्ड की लिमिट खत्म होने पर क्या नहीं करवा सकते मुफ्त इलाज? - फोटो : Amar Ujala
  • अगर आयुष्मान कार्ड की लिमिट एक साल से पहले खत्म हो जाती है
  • तो आपको अगली लिमिट आने का इंतजार करना होता है
  • ऐसे में आप बिना लिमिट के मुफ्त इलाज नहीं करवा सकते
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Ayushman Card Limit Exhausted: Can You Still Get Free Treatment
आयुष्मान कार्ड की लिमिट खत्म होने पर क्या नहीं करवा सकते मुफ्त इलाज? - फोटो : Amar Ujala

कब आती है आयुष्मान कार्ड में लिमिट?

  • आयुष्मान कार्ड के लिए हर साल 5 लाख रुपये तक की लिमिट दी जाती है
  • हर वित्तीय वर्ष में आयुष्मान कार्ड की लिमिट रिन्यू होती है
  • ये आटोमैटिक रिन्यू होती है जिससे आप मुफ्त इलाज करवा सकते है
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