बात बैंकिंग की: बैंक खाते में मिनिमम बैलेंस नहीं रखने पर क्या जुर्माना लगता है? यहां जानें नियम और अपने अधिकार

बैंक खाते में मिनिमम बैलेंस रखना जरूरी होता है क्या? - फोटो : Amar Ujala AI

Bank Rules For Account Holders: बैंक खाते में पैसे जमा रखना जितना जरूरी है, उतना ही जरूरी उसके नियमों को समझना भी है। कई बैंक खातों में निर्धारित मिनिमम बैलेंस नहीं रखने पर ग्राहक से चार्ज वसूला जा सकता है। हालांकि, हर खाते पर यह नियम लागू नहीं होता और न ही सभी बैंकों में जुर्माने की राशि एक जैसी होती है।





इसलिए बैंक खाता खुलवाने से पहले और बैलेंस कम होने पर अपने बैंक के नियम जानना जरूरी है। तो चलिए जानते हैं इस बारे में। आप अगली स्लाइड्स में बैंकों के इस मिनिमम बैलेंस वाले नियम को जान सकते हैं...