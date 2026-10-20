फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Photo Gallery ›   Utility ›   Minimum Balance Penalty in Bank Accounts: Rules for Savings, Jan Dhan and Current Accounts

बात बैंकिंग की: बैंक खाते में मिनिमम बैलेंस नहीं रखने पर क्या जुर्माना लगता है? यहां जानें नियम और अपने अधिकार

Tue, 20 Oct 2026 05:07 PM IST
प्रकाश चंद जोशी यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: प्रकाश चंद जोशी Updated Tue, 20 Oct 2026 05:07 PM IST
सार

Minimum Balance Penalty in Bank Accounts: सामान्य बचत खाते में मिनिमम बैलेंस की शर्त और चार्ज बैंक की नीति के अनुसार अलग-अलग हो सकती हैं। हालांकि, जनधन और बेसिक सेविंग्स बैंक डिपॉजिट अकाउंट में मिनिमम बैलेंस रखना जरूरी नहीं है।

विज्ञापन
Minimum Balance Penalty in Bank Accounts: Rules for Savings, Jan Dhan and Current Accounts
बैंक खाते में मिनिमम बैलेंस रखना जरूरी होता है क्या? - फोटो : Amar Ujala AI

Bank Rules For Account Holders: बैंक खाते में पैसे जमा रखना जितना जरूरी है, उतना ही जरूरी उसके नियमों को समझना भी है। कई बैंक खातों में निर्धारित मिनिमम बैलेंस नहीं रखने पर ग्राहक से चार्ज वसूला जा सकता है। हालांकि, हर खाते पर यह नियम लागू नहीं होता और न ही सभी बैंकों में जुर्माने की राशि एक जैसी होती है।



इसलिए बैंक खाता खुलवाने से पहले और बैलेंस कम होने पर अपने बैंक के नियम जानना जरूरी है। तो चलिए जानते हैं इस बारे में। आप अगली स्लाइड्स में बैंकों के इस मिनिमम बैलेंस वाले नियम को जान सकते हैं...
Trending Videos
Minimum Balance Penalty in Bank Accounts: Rules for Savings, Jan Dhan and Current Accounts
बैंक खाते में मिनिमम बैलेंस रखना जरूरी होता है क्या? - फोटो : Adobe Stock

बैंक खाते में मिनिमम बैलेंस नहीं रखने पर क्या चार्ज लगता है?

  • बैंक खाते में मिनिमम बैलेंस की शर्त का उद्देश्य खाते के संचालन से जुड़ी लागत को पूरा करना होता है
  • हालांकि, भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने सभी बैंकों के लिए मिनिमम बैलेंस की एक समान राशि तय नहीं की है
  • बैंक अपनी नीतियों के अनुसार यह निर्धारित कर सकते हैं कि ग्राहक को खाते में कितना औसत बैलेंस रखना होगा
  • यह राशि खाते के प्रकार और बैंक शाखा के क्षेत्र के हिसाब से भी अलग हो सकती है
Minimum Balance Penalty in Bank Accounts: Rules for Savings, Jan Dhan and Current Accounts
बैंक खाते में मिनिमम बैलेंस रखना जरूरी होता है क्या? - फोटो : Adobe Stock

सेविंग अकाउंट के नियम क्या हैं?

  • सामान्य सेविंग अकाउंट में बैंक मिनिमम औसत बैलेंस रखने की शर्त लगा सकता है
  • कुछ बैंक इसे रोजाना के बैलेंस के औसत से मापते हैं
  • जबकि कुछ खातों में अलग अवधि के नियम हो सकते हैं
  • अगर बैंक खाते में जरूरी औसत बैलेंस नहीं रहता, तो बैंक अपनी लागू नीति के अनुसार चार्ज लगा सकता है
  • हालांकि, कई बैंकों ने सामान्य बचत खातों पर ऐसे चार्ज माफ भी किए हैं
विज्ञापन
विज्ञापन
Minimum Balance Penalty in Bank Accounts: Rules for Savings, Jan Dhan and Current Accounts
बैंक खाते में मिनिमम बैलेंस रखना जरूरी होता है क्या? - फोटो : Adobe Stock

क्या जनधन खाते में भी रखना पड़ता है मिनिमम बैलेंस?

  • प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत खोले गए खातों में मिनिमम बैलेंस बनाए रखना जरूरी नहीं है
  • नियमों के तहत ऐसे खातों में बैलेंस शून्य होने पर किसी तरह का कोई मिनिमम बैलेंस का जुर्माना नहीं लगता है
  • इसी तरह, बेसिक सेविंग्स बैंक डिपॉजिट अकाउंट में भी मिनिमम बैलेंस रखना अनिवार्य नहीं होता
  • दरअसल, यह खाता बुनियादी बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से बनाया गया है
  • इसलिए इसमें मिनिमम बैलेंस रखने का झंझट नहीं होता
विज्ञापन
Minimum Balance Penalty in Bank Accounts: Rules for Savings, Jan Dhan and Current Accounts
बैंक खाते में मिनिमम बैलेंस रखना जरूरी होता है क्या? - फोटो : Adobe Stock

करंट अकाउंट में कितना मिनिमम बैलेंस रखना होता है

  • करंट अकाउंट का इस्तेमाल मुख्य रूप से कारोबार और व्यावसायिक लेन-देन के लिए किया जाता है
  • इसलिए इन बैंक खातों में मिनिमम बैलेंस की शर्त सामान्य सेविंग अकाउंट से अलग होती है
  • जैसे- कुछ बैंक करंट अकाउंट में मासिक या तिमाही औसत बैलेंस बनाए रखने को कहते हैं
  • शर्त पूरी नहीं होने पर बैंक की लागू नीति के अनुसार चार्ज लग सकता है
  • इसलिए कारोबारियों को खाता खुलवाते समय बैलेंस की सीमा और संबंधित शुल्क की जानकारी लेनी चाहिए
अगली फोटो गैलरी देखें
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed