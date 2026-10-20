बात बैंकिंग की: बैंक खाते में मिनिमम बैलेंस नहीं रखने पर क्या जुर्माना लगता है? यहां जानें नियम और अपने अधिकार

Bank Rules For Account Holders: बैंक खाते में पैसे जमा रखना जितना जरूरी है, उतना ही जरूरी उसके नियमों को समझना भी है। कई बैंक खातों में निर्धारित मिनिमम बैलेंस नहीं रखने पर ग्राहक से चार्ज वसूला जा सकता है। हालांकि, हर खाते पर यह नियम लागू नहीं होता और न ही सभी बैंकों में जुर्माने की राशि एक जैसी होती है।
इसलिए बैंक खाता खुलवाने से पहले और बैलेंस कम होने पर अपने बैंक के नियम जानना जरूरी है। तो चलिए जानते हैं इस बारे में। आप अगली स्लाइड्स में बैंकों के इस मिनिमम बैलेंस वाले नियम को जान सकते हैं...
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बैंक खाते में मिनिमम बैलेंस रखना जरूरी होता है क्या?
- फोटो : Adobe Stock
बैंक खाते में मिनिमम बैलेंस नहीं रखने पर क्या चार्ज लगता है?
- बैंक खाते में मिनिमम बैलेंस की शर्त का उद्देश्य खाते के संचालन से जुड़ी लागत को पूरा करना होता है
- हालांकि, भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने सभी बैंकों के लिए मिनिमम बैलेंस की एक समान राशि तय नहीं की है
- बैंक अपनी नीतियों के अनुसार यह निर्धारित कर सकते हैं कि ग्राहक को खाते में कितना औसत बैलेंस रखना होगा
- यह राशि खाते के प्रकार और बैंक शाखा के क्षेत्र के हिसाब से भी अलग हो सकती है
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सेविंग अकाउंट के नियम क्या हैं?
- सामान्य सेविंग अकाउंट में बैंक मिनिमम औसत बैलेंस रखने की शर्त लगा सकता है
- कुछ बैंक इसे रोजाना के बैलेंस के औसत से मापते हैं
- जबकि कुछ खातों में अलग अवधि के नियम हो सकते हैं
- अगर बैंक खाते में जरूरी औसत बैलेंस नहीं रहता, तो बैंक अपनी लागू नीति के अनुसार चार्ज लगा सकता है
- हालांकि, कई बैंकों ने सामान्य बचत खातों पर ऐसे चार्ज माफ भी किए हैं
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क्या जनधन खाते में भी रखना पड़ता है मिनिमम बैलेंस?
- प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत खोले गए खातों में मिनिमम बैलेंस बनाए रखना जरूरी नहीं है
- नियमों के तहत ऐसे खातों में बैलेंस शून्य होने पर किसी तरह का कोई मिनिमम बैलेंस का जुर्माना नहीं लगता है
- इसी तरह, बेसिक सेविंग्स बैंक डिपॉजिट अकाउंट में भी मिनिमम बैलेंस रखना अनिवार्य नहीं होता
- दरअसल, यह खाता बुनियादी बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से बनाया गया है
- इसलिए इसमें मिनिमम बैलेंस रखने का झंझट नहीं होता
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करंट अकाउंट में कितना मिनिमम बैलेंस रखना होता है
- करंट अकाउंट का इस्तेमाल मुख्य रूप से कारोबार और व्यावसायिक लेन-देन के लिए किया जाता है
- इसलिए इन बैंक खातों में मिनिमम बैलेंस की शर्त सामान्य सेविंग अकाउंट से अलग होती है
- जैसे- कुछ बैंक करंट अकाउंट में मासिक या तिमाही औसत बैलेंस बनाए रखने को कहते हैं
- शर्त पूरी नहीं होने पर बैंक की लागू नीति के अनुसार चार्ज लग सकता है
- इसलिए कारोबारियों को खाता खुलवाते समय बैलेंस की सीमा और संबंधित शुल्क की जानकारी लेनी चाहिए