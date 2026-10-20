जान लें काम आएगा: एलपीजी सिलिंडर की डिलीवरी में देरी हो तो कहां करें शिकायत? यहां जानें सही तरीका

LPG Cylinder: रसोई में गैस खत्म होने पर घर का काम प्रभावित होने लगता है। ऐसे में अगर सिलिंडर बुक करने के बाद भी उसकी डिलीवरी समय पर नहीं होती, तो परेशानी बढ़ जाती है। कई बार ग्राहक गैस एजेंसी को फोन करते रहते हैं, लेकिन उन्हें डिलीवरी की स्पष्ट जानकारी नहीं मिलती।





ऐसी स्थिति में जरूरी है कि ग्राहक अपनी शिकायत दर्ज कराने का सही तरीका जानें। इसलिए अगर आपको भी एलपीजी सिलिंडर की डिलवीरी समय पर नहीं हो रही है, तो आप यहां जान सकते हैं कि आपको कहां और किससे संपर्क करना है ताकि आपकी समस्या दूर हो सके। चलिए जानते हैं। आप अगली स्लाइड्स में इस बारे में जान सकते हैं...