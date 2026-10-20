एलपीजी और पीएनजी में कौन सी गैस होती है अधिक ज्वलनशील? जानिए कौन सी गैस ज्यादा खतरनाक

LPG vs PNG Flammability Comparison: आज के समय में लगभग हर घर के रसोईघर में खाना पकाने के लिए एलपीजी सिलेंडर या फिर पाइपलाइन से आने वाली पीएनजी गैस का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन अक्सर लोगों के मन में यह सवाल उठता है कि इन दोनों गैसों में से कौन सी गैस ज्यादा ज्वलनशील और खतरनाक होती है। आपको बता दें कि दोनों ही गैसें बेहद ज्वलनशील होती हैं, लेकिन इनके रासायनिक संगठन, वजन और इस्तेमाल के तरीके में बड़ा अंतर होता है।
एलपीजी भारी होने के कारण रिसाव होने पर जमीन पर बैठ जाती है, जबकि पीएनजी हवा से हल्की होने के कारण तेजी से ऊपर उड़ जाती है। आइए इस लेख में समझते हैं कि कौन सी गैस ज्यादा जोखिम भरी है।
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गैसों की बनावट और ज्वलनशीलता का अंतर
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गैसों की बनावट और ज्वलनशीलता का अंतर
- एलपीजी में मुख्य रूप से प्रोपेन और ब्यूटेन गैस का मिश्रण होता है, जो बहुत जल्दी आग पकड़ती है। वहीं पीएनजी मुख्य रूप से मीथेन गैस होती है।
- दोनों ही गैसें बहुत तेजी से जलती हैं, लेकिन बंद कमरे में एलपीजी का रिसाव होना पीएनजी की तुलना में ज्यादा खतरनाक साबित होता है।
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वजन और रिसाव के समय खतरे का स्तर
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वजन और रिसाव के समय खतरे का स्तर
- एलपीजी गैस हवा से काफी भारी होती है। इसलिए जब सिलेंडर से गैस लीक होती है, तो वह फर्श पर नीचे जम जाती है और लंबे समय तक वहां बनी रहती है।
- इसके विपरीत, पीएनजी गैस हवा से हल्की होती है, जो रिसाव होने पर तुरंत खिड़कियों से बाहर हवा में उड़ जाती है।
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LPG Gas
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हादसे और विस्फोट का जोखिम किसमें ज्यादा?
- देखा जाए दो दोनों ही प्रकार के गैस खतरनाक हो सकते हैं, क्योंकि दोनों ही ईंधन हैं।
- मगर सामान्यतौर पर एलपीजी में विस्फोट का खतरा अधिक होता है, क्योंकि नीचे बैठी गैस को थोड़ी सी चिंगारी मिलते ही बड़ा धमाका हो सकता है।
- पीएनजी पाइपलाइन में दबाव बहुत कम होता है और रिसाव होते ही इसका मुख्य वाल्व बंद करके बड़े हादसे को आसानी से टाला जा सकता है।
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PNG vs LPG
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रसोई में गैस लीकेज से बचने के जरूरी उपाय
- चाहे आपके घर में एलपीजी हो या पीएनजी, गैस की गंध आते ही तुरंत सभी खिड़कियां खोल दें और कोई भी बिजली का स्विच न चलाएं।
- गैस रेगुलेटर या पाइपलाइन का वाल्व तुरंत बंद कर दें, उसके बाद भी कहीं से भी लीकेज का शंका हो तो तुरंत किसी कुशल मैकेनिक को बुलाकर चेक कराएं।
- इसके अलावा समय-समय पर गैस पाइप और रबर ट्यूब की जांच भी कराते रहना बेहद जरूरी होता है।