क्या आपके फोन पर भी आ रहे हैं बार-बार विज्ञापन? मोबाइल की इस सेटिंग से मिनटों में करें ठीक

Stop Pop UP Ads On Phone: आज के समय में स्मार्टफोन हम सभी के जीवन का एक बहुत जरूरी हिस्सा बन चुका है। लेकिन कई बार फोन चलाते समय अचानक स्क्रीन पर बिना बात के अजीबोगरीब और परेशान करने वाले विज्ञापन आने लगते हैं। कई बार ये विज्ञापन इतने ज्यादा होते हैं कि फोन चलाना भी मुश्किल हो जाता है।





बहुत से लोग सोचते हैं कि उनके फोन में कोई वायरस आ गया है, जबकि असल में ऐसा किसी अनजान वेबसाइट की नोटिफिकेशन परमिशन अलाउ करने या ब्राउजर की गलत सेटिंग्स के कारण होता है। घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आप अपने फोन की कुछ आसान सेटिंग्स बदलकर इस समस्या से हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हैं। आइए इस लेख में समझते हैं कि इसे कैसे ठीक करें।