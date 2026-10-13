मेला जाने वाले सावधान: दशहरे के मेले में कहीं आपका मोबाइल न हो जाए चोरी, जानें ऐसे में क्या करें

Dussehra Mela: दशहरा के मेले में रावण दहन, खरीदारी और भीड़भाड़ के बीच कई बार लोगों का मोबाइल फोन खो जाता है या चोरी हो जाता है। ऐसी स्थिति में घबराहट होना स्वाभाविक है। फोन में बैंकिंग ऐप, निजी तस्वीरें, जरूरी दस्तावेज और सोशल मीडिया अकाउंट से जुड़ी जानकारी भी हो सकती है।





इसलिए मोबाइल खोने पर केवल उसे तलाशना ही काफी नहीं है, बल्कि अपने डाटा, बैंक खाते और मोबाइल नंबर की सुरक्षा के लिए भी तुरंत जरूरी कदम उठाना जरूरी है। तो चलिए जानते हैं अगर मेले में मोबाइल चोरी हो जाए तो आपको सबसे पहले क्या काम करने चाहिए। आप अगली स्लाइड्स में इस बारे में जान सकते हैं...