मेला जाने वाले सावधान: दशहरे के मेले में कहीं आपका मोबाइल न हो जाए चोरी, जानें ऐसे में क्या करें

Dussehra Mela: दशहरा के मेले में रावण दहन, खरीदारी और भीड़भाड़ के बीच कई बार लोगों का मोबाइल फोन खो जाता है या चोरी हो जाता है। ऐसी स्थिति में घबराहट होना स्वाभाविक है। फोन में बैंकिंग ऐप, निजी तस्वीरें, जरूरी दस्तावेज और सोशल मीडिया अकाउंट से जुड़ी जानकारी भी हो सकती है।
इसलिए मोबाइल खोने पर केवल उसे तलाशना ही काफी नहीं है, बल्कि अपने डाटा, बैंक खाते और मोबाइल नंबर की सुरक्षा के लिए भी तुरंत जरूरी कदम उठाना जरूरी है। तो चलिए जानते हैं अगर मेले में मोबाइल चोरी हो जाए तो आपको सबसे पहले क्या काम करने चाहिए। आप अगली स्लाइड्स में इस बारे में जान सकते हैं...
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मेले में मोबाइल चोरी होने पर क्या करें?
- फोटो : Adobe Stock
दशहरा मेले में मोबाइल खो जाए तो तुरंत क्या काम करें?
सबसे पहले अपने नंबर पर कॉल करें
- अगर मेले में मोबाइल नहीं मिल रहा है, तो सबसे पहले किसी दूसरे व्यक्ति के फोन से अपने नंबर पर कॉल करें
- हो सकता है कि मोबाइल आसपास कहीं गिर गया हो या किसी व्यक्ति को मिला हो
- मेले के आयोजकों, खोया-पाया केंद्र और सुरक्षा कर्मचारियों से भी संपर्क करें
- हालांकि, किसी अनजान व्यक्ति से फोन वापस लेते समय सतर्क रहें
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मेले में मोबाइल चोरी होने पर क्या करें?
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अगर मोबाइल न मिले, तो सिम कार्ड तुरंत ब्लॉक कराएं
- फोन में लगा सिम कार्ड गलत हाथों में पहुंचने पर उसका दुरुपयोग हो सकता है
- इसलिए अपने मोबाइल ऑपरेटर के कस्टमर केयर या आधिकारिक स्टोर से संपर्क करके सिम को जल्द से जल्द ब्लॉक कराएं
- इसके बाद उसी नंबर का नया सिम जारी करवा सकते हैं
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मेले में मोबाइल चोरी होने पर क्या करें?
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पुलिस में शिकायत करें
- मोबाइल चोरी हो गया है, तो इसकी लिखित शिकायत पुलिस को जरूर करें
- पुलिस को लिखित तौर पर समय, जगह, मोबाइल का मॉडल आदि जानकारी देते हुए लिखित शिकायत दें
- साथ ही शिकायत की रिसीविंग लेना न भूलें
- ऐसा करके अगर आपके मोबाइल से कभी कुछ गलत काम होता है, तो आप बच सकते हैं
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मेले में मोबाइल चोरी होने पर क्या करें?
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मोबाइल को ब्लॉक करवा सकते हैं
- आप सरकारी वेबसाइट के जरिए अपने चोरी हुए मोबाइल को ब्लॉक भी करवा सकते हैं
- इसके लिए आपको दूरसंचार विभाग के आधिकारिक CEIR पोर्टल https://www.ceir.gov.in/Home/index.jsp पर जाना है
- फिर यहां पर आप Block Solen/Lost Mobile वाले ऑप्शन पर क्लिक करके अपने चोरी हुए मोबाइल को ब्लॉक करवा सकते हैं