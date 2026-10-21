ध्यान दें: करवा चौथ पर महिलाएं साड़ी खरीदते समय किन चार बातों का ध्यान रखें? एक छोटी सी गलती पड़ सकती है भारी

Karwa Chauth Saree Shopping: करवा चौथ का त्योहार कई महिलाओं के लिए खास होता है। इस दिन के लिए महिलाएं कपड़ों से लेकर गहनों और मेकअप तक की तैयारी पहले से करने लगती हैं। बाजार में भी त्योहार के दौरान साड़ियों के कई रंग, डिजाइन और फैब्रिक देखने को मिलते हैं।
ऐसे में साड़ी खरीदते समय कभी-कभी महिलाएं उसके लुक पर ज्यादा ध्यान देती हैं न कि बाकी जरूरी चीजों पर। ऐसे में महिलाओं को बाद में दिक्कत हो सकती है। तो चलिए जानते हैं अगर आप भी इस करवा चौथ अपने लिए साड़ी खरीद रही हैं तो आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। चलिए जानते हैं इस बारे में। आप अगली स्लाइड्स में इसके बारे में जान सकते हैं...
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करवा चौथ के लिए साड़ी खरीदते समय क्या-क्या बातें ध्यान रखें?
- फोटो : AI Generated
करवा चौथ के लिए साड़ी खरीदते समय क्या-क्या बातें ध्यान रखें?
सोशल मीडिया से खरीदारी से बचें
- सोशल मीडिया पर आपको कई साड़ी के ऑफर्स या सेल दिखेगी
- पर जान लीजिए कि ये सभी सही नहीं होते
- जालसाज लोगों को ठगने के लिए कई फेक ऑफर्स लोगों को सोशल मीडिया पर भेजते हैं
- इसलिए इनसे बचकर रहें और न ही कोई ऑनलाइन पेमेंट करें, अगर साड़ी मंगवा रहे हैं तो पेमेंट कैश ऑन डिलीवरी करें
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करवा चौथ के लिए साड़ी खरीदते समय क्या-क्या बातें ध्यान रखें?
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ऑनलाइन साड़ी खरीदते समय क्या बातें ध्यान रखें?
- आज के दौर में लोग ऑनलाइन शॉपिंग बहुत करते हैं
- इसलिए अगर आप भी ऑनलाइन साड़ी ऑर्डर कर रहे हैं तो सभी नियम व शर्तें अच्छे से पढ़ लें
- साड़ी को रिटर्न कर सकते है या नहीं, ये जरूर चेक करें
- कोशिश करें हमेशा विश्वसनीय एप या वेबसाइट से ही शॉपिंग करें
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करवा चौथ के लिए साड़ी खरीदते समय क्या-क्या बातें ध्यान रखें?
- फोटो : AI Generated
ऑफलाइन साड़ी खरीदते समय किन बातों का ध्यान रखें?
- साड़ी की क्वालिटी जरूर चेक करें
- साड़ी की बुनाई, किनारों और धागों को जरूर चेक करें
- दुकानदार से पहले ही पूछ लें कि साड़ी में दिक्कत होने पर वापस करेंगे या नहीं
- एक बार ऑनलाइन कीमत जरूर चेक कर लें
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करवा चौथ के लिए साड़ी खरीदते समय क्या-क्या बातें ध्यान रखें?
- फोटो : Adobe Stock
क्या बिल लेना जरूरी है?
- साड़ी चाहे ऑनलाइन खरीद रहे हैं या ऑफलाइन
- उसका बिल जरूर लें और संभालकर रखें
- एक्सचेंज या साड़ी वापस करते समय ये बिल आपके बहुत काम आएगा
- इसलिए बिल को न फेंकें