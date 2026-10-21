ध्यान दें: करवा चौथ पर महिलाएं साड़ी खरीदते समय किन चार बातों का ध्यान रखें? एक छोटी सी गलती पड़ सकती है भारी

Karwa Chauth Saree Shopping: करवा चौथ का त्योहार कई महिलाओं के लिए खास होता है। इस दिन के लिए महिलाएं कपड़ों से लेकर गहनों और मेकअप तक की तैयारी पहले से करने लगती हैं। बाजार में भी त्योहार के दौरान साड़ियों के कई रंग, डिजाइन और फैब्रिक देखने को मिलते हैं।





ऐसे में साड़ी खरीदते समय कभी-कभी महिलाएं उसके लुक पर ज्यादा ध्यान देती हैं न कि बाकी जरूरी चीजों पर। ऐसे में महिलाओं को बाद में दिक्कत हो सकती है। तो चलिए जानते हैं अगर आप भी इस करवा चौथ अपने लिए साड़ी खरीद रही हैं तो आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। चलिए जानते हैं इस बारे में। आप अगली स्लाइड्स में इसके बारे में जान सकते हैं...