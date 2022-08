Pet Care Tips: क्या आपको भी ले जाना है अपने पैट्स को ट्रैवलिंग में अपने साथ? तो ये रहे तरीके

How to Travel with Your Pets: आजकल लोगों को डॉग या बिल्ली पालने का काफी शौक होता है। लोग इने बड़े ही अच्छे मन से अपने घर लाते हैं, घर के सदस्य की तरह इनका ख्याल रखते हैं और इनके साथ समय भी बिताते हैं आदि। लेकिन सबसे ज्यादा दिक्कत लोगों को तब आती है, जब वो कहीं बाहर जाते हैं। दरअसल, अगर आपके पास डॉग या बिल्ली है और आपको कहीं यात्रा करनी है, तो परेशानी ये खड़ी हो जाती है कि आखिर इनका क्या करें? क्योंकि जब घर में कोई न हो, तो फिर इन्हें अपने साथ कैसे ले जाएं इस पर सोचने की जरूरत पड़ती है। लेकिन हम आपको इसके बारे में बताने जा रहे हैं कि आप कैसे किसी यात्रा पर अपने साथ अपने डॉग या बिल्ली को ले जा सकते हैं। आप अगली स्लाइड्स में इसके बारे में जान सकते हैं...