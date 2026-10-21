मात्र 15 रुपये में घर बैठे ऐसे बनवा सकते हैं निवास प्रमाण पत्र, यहां जानें पूरी प्रक्रिया

Uttar Pradesh Domicile Certificate Online: उत्तर प्रदेश में सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने, छात्रवृत्ति पाने, सरकारी नौकरियों के फॉर्म भरने या स्कूल-कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए निवास प्रमाण पत्र एक बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज माना जाता है। पहले यह प्रमाण पत्र बनवाने के लिए तहसीलों और दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते थे और कई दिनों का समय बर्बाद होता था।





मगर अब उत्तर प्रदेश सरकार की डिजिटल सेवाओं के चलते आप घर बैठे मात्र 15 रुपये के छोटे से शुल्क में अपना मूल निवास प्रमाण पत्र आसानी से बनवा सकते हैं। इसके लिए आपको किसी लंबी लाइन में लगने की जरूरत नहीं है। आइए इस लेख में समझते हैं कि उत्तर प्रदेश में निवास प्रमाण पत्र ऑनलाइन कैसे बनाया जाता है।