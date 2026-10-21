व्हाट्सएप पर बिना मैसेज भेजे ऐसे पता करें सामने वाले ने आपको ब्लॉक किया है या नहीं? जानें 3 आसान तरीके

How to Know if Blocked on Whatsapp: आज के दौर में व्हाट्सएप ज्यादातर लोगों के रोजमर्रा की जिंदगी और बातचीत का सबसे मुख्य जरिया बन चुका है। मगर कई बार जब सामने वाले व्यक्ति का कोई जवाब आना बंद हो जाता है, तो मन में यह शंका पैदा होने लगती है कि कहीं उसने हमें ब्लॉक तो नहीं कर दिया है। ज्यादातर लोग इसकी पुष्टि करने के लिए बार-बार मैसेज भेजते हैं या कॉल करते हैं, जिससे उन्हें असहजता महसूस हो सकती है।





अच्छी बात यह है कि बिना कोई नया मैसेज भेजे या सामने वाले को भनक लगे बिना भी आप कुछ आसान संकेतों के जरिए इस बात का पता लगा सकते हैं। व्हाट्सएप के सुरक्षा और प्राइवेसी फीचर्स में ही ऐसे कई संकेत छिपे होते हैं। आइए इस लेख में समझते हैं कि आप इसे कैसे आसानी से जांच सकते हैं।