Winter Tips: कड़कड़ाती ठंड में बिना रूम हीटर के भी रख सकते हैं अपने कमरे को गर्म, बस फॉलो करें ये ट्रिक्स

How To Keep House Warm In Winter - फोटो : Istock

How To Keep Your House Warm Without Electricity And Heater: इस समय दिल्ली समेत उत्तर भारत के कई इलाकों में कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। मौसम अनुमान की मानें, तो आगे आने वाले कुछ दिनों में सर्दी और भी बढ़ेगी। ऐसे में ठंड से राहत पाने के लिए बड़े पैमाने पर लोग अपने घरों में रूम हीटर को खरीदकर ला रहे हैं। गौरतलब बात है कि सर्दियों के सीजन को देखते हुए रूम हीटर बाजारों में काफी महंगे दामों पर बिक रहे हैं। इसके अलावा इनका उपोयग करने पर हर महीने काफी ज्यादा बिजली बिल आता है। इसका बुरा असर हमारी जेब पर पड़ता है। अगर आप बाजारों में बिक रहे महंगे रूम हीटर को अफॉर्ड नहीं कर सकते हैं। ऐसे में आज हम आपको कुछ ऐसे शानदार तरीकों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिनको अमल में लाकर आप सर्दियों के सीजन में अपने कमरे को गर्म रख सकते हैं। कमरे से ठंड को दूर करने के ये रामबाण उपाय हैं। आइए जानते हैं इनके बारे में -