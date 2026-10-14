5 लाख रुपये की एफडी पर 5 साल में कितना मिलेगा रिटर्न? समझें पूरा ब्याज गणित

5 Lakh FD Return For 5 Years: सुरक्षित और गारंटीड रिटर्न पाने के लिए आज भी भारतीय परिवारों में बैंक फिक्स्ड डिपॉजिट को सबसे भरोसेमंद विकल्प माना जाता है। शेयर बाजार के उतार-चढ़ाव से दूर रहने वाले लोग अपनी गाढ़ी कमाई को एफडी में लगाना पसंद करते हैं। लेकिन अक्सर जब लोग एकमुश्त 5 लाख रुपये किसी बैंक में 5 साल के लिए जमा करते हैं, तो उनके मन में यह उत्सुकता रहती है कि मैच्योरिटी पर उन्हें कुल कितना पैसा वापस मिलेगा।





अमूमन प्रमुख बैंकों में 5 साल की एफडी पर 6.5% से लेकर 7.5% तक सालाना ब्याज दिया जाता है। आइए बहुत आसान और सरल भाषा में समझते हैं कि 5 साल बाद आपको कितना फायदा होगा।