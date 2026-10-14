5 लाख रुपये की एफडी पर 5 साल में कितना मिलेगा रिटर्न? समझें पूरा ब्याज गणित

5 Lakh FD Return For 5 Years: सुरक्षित और गारंटीड रिटर्न पाने के लिए आज भी भारतीय परिवारों में बैंक फिक्स्ड डिपॉजिट को सबसे भरोसेमंद विकल्प माना जाता है। शेयर बाजार के उतार-चढ़ाव से दूर रहने वाले लोग अपनी गाढ़ी कमाई को एफडी में लगाना पसंद करते हैं। लेकिन अक्सर जब लोग एकमुश्त 5 लाख रुपये किसी बैंक में 5 साल के लिए जमा करते हैं, तो उनके मन में यह उत्सुकता रहती है कि मैच्योरिटी पर उन्हें कुल कितना पैसा वापस मिलेगा।
अमूमन प्रमुख बैंकों में 5 साल की एफडी पर 6.5% से लेकर 7.5% तक सालाना ब्याज दिया जाता है। आइए बहुत आसान और सरल भाषा में समझते हैं कि 5 साल बाद आपको कितना फायदा होगा।
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साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर
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साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर
- बैंक एफडी पर सबसे बड़ा फायदा चक्रवृद्धि ब्याज का मिलता है।
- इसका मतलब है कि आपको सिर्फ मूल रकम पर ही नहीं, बल्कि हर तिमाही या साल में मिलने वाले ब्याज पर भी ब्याज मिलता है।
- इससे आपकी कुल रकम समय के साथ तेजी से बढ़ती है।
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7% की औसत ब्याज दर पर 5 साल बाद मिलने वाला रिटर्न
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7% की औसत ब्याज दर पर 5 साल बाद मिलने वाला रिटर्न
- अगर आप 5 लाख रुपये की एफडी 7% की सालाना ब्याज दर पर 5 साल के लिए कराते हैं, तो मैच्योरिटी पर आपको लगभग 7,07,389 रुपये मिलेंगे।
- यानी आपको बिना किसी जोखिम के सीधे 2,07,389 रुपये का शुद्ध मुनाफा ब्याज के रूप में होगा।
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वरिष्ठ नागरिकों के लिए अतिरिक्त फायदा
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वरिष्ठ नागरिकों के लिए अतिरिक्त फायदा
- बैंक वरिष्ठ नागरिकों को सामान्य ग्राहकों की तुलना में 0.50% अधिक ब्याज देते हैं।
- अगर कोई वरिष्ठ नागरिक 7.5% की दर से 5 लाख रुपये जमा करता है, तो 5 साल बाद उसे कुल लगभग 7,24,974 रुपये मिलेंगे, जिसमें 2,24,974 रुपये ब्याज होगा।
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5 साल की टैक्स सेविंग एफडी के नियम
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5 साल की टैक्स सेविंग एफडी के नियम
- 5 साल की एफडी कराने पर आपको आयकर कानून की धारा 80C के तहत टैक्स में छूट का लाभ भी मिलता है।
- हालांकि, ध्यान रखें कि इस एफडी पर एक साल में मिलने वाला ब्याज अगर तय सीमा से अधिक होता है, तो उस पर टीडीएस काटा जा सकता है।