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एक आईडी पर अधिकतम कितने सिम कार्ड खरीद सकते हैं आप? जानें सरकार का नया कड़ा नियम

Fri, 23 Oct 2026 02:41 PM IST
Shikhar Baranawal यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: Shikhar Baranawal Updated Fri, 23 Oct 2026 02:41 PM IST
सार

  • Maximum Sim Cards on One Id: एक आईडी पर सामान्य राज्यों में अधिकतम 9 सिम कार्ड रखने की अनुमति है।
  • संचार साथी पोर्टल के TAFCOP विकल्प से आप अपने नाम पर रजिस्टर्ड सभी सिम चेक कर सकते हैं।
  • अनजान या फर्जी नंबर दिखने पर तुरंत 'Not My Number' चुनकर ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराएं।

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How Many SIM Cards Can You Buy on One ID? Know the Government's New Strict Rules and Checking Process
एक आईडी पर कितने सिम - फोटो : AI

Maximum Sim Cards on One ID: आज के समय में मोबाइल फोन और सिम कार्ड हमारी जिंदगी का सबसे अहम हिस्सा बन चुके हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक ही पहचान पत्र (आईडी) पर आप कितने सिम कार्ड खरीद सकते हैं या रख सकते हैं। बता दें कि टेलीकॉम फ्रॉड और बढ़ते साइबर अपराधों को रोकने के लिए सरकार ने नियमों को बेहद सख्त कर दिया है।



नए नियमों के अनुसार देश के आम नागरिक एक आईडी पर अधिकतम 9 सिम कार्ड ही ले सकते हैं, जबकि जम्मू-कश्मीर, असम और पूर्वोत्तर राज्यों के लिए यह सीमा 6 सिम तय की गई है। आइए इस लेख में समझते हैं कि आप अपने नाम पर चल रहे सभी सिमों की जांच कैसे कर सकते हैं। साथ ही ये भी जानेंगे कि जो नंबर आपके नाम से फर्जी चल रहे हैं, उसे कैसे ब्लॉक कर सकते हैं।
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आपके नाम पर कितने सिम एक्टिव हैं कैसे जानें? - फोटो : Adobe Stock

आपके नाम पर कितने सिम एक्टिव हैं कैसे जानें?

  • अक्सर अनजाने में या धोखाधड़ी के कारण हमारी आईडी पर दूसरे लोग भी सिम कार्ड इस्तेमाल कर रहे होते हैं।
  • इससे भविष्य में आपको भारी कानूनी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए समय रहते इसकी जांच करना बहुत जरूरी है।
How Many SIM Cards Can You Buy on One ID? Know the Government's New Strict Rules and Checking Process
घर बैठे ऑनलाइन कैसे पता करें कि आपके नाम पर कितने सिम एक्टिव हैं? (प्रतीकात्मक तस्वीर) - फोटो : Adobe Stock

घर बैठे ऑनलाइन कैसे पता करें कि आपके नाम पर कितने सिम एक्टिव हैं?

  • इसके लिए आपको सरकार के आधिकारिक पोर्टल 'संचार साथी' (sanchar-saathi.gov.in) पर जाएं।
  • वहां TAFCOP विकल्प चुनकर अपना मोबाइल नंबर और ओटीपी दर्ज करने से आपके नाम के सभी नंबर सामने आ जाएंगे।
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अनजान नंबर दिखने पर क्या करें? - फोटो : AdobeStock

अनजान नंबर दिखने पर क्या करें?

  • अगर सूची में कोई ऐसा नंबर दिखाई दे जिसे आपने नहीं खरीदा है या इस्तेमाल नहीं करते, तो घबराने की जरूरत नहीं है। 
  • आप उस नंबर के आगे दिए गए 'नॉट मॉय नंबर' विकल्प पर टिक करके तुरंत अपनी ऑनलाइन शिकायत दर्ज करा सकते हैं।
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अवैध रूप से अधिक सीम खरीदने पर क्या कार्रवाई होती है? - फोटो : Adobe Stock

अवैध रूप से अधिक सीम खरीदने पर क्या कार्रवाई होती है?

  • तय सीमा से अधिक सिम कार्ड या दूसरों की आईडी का गलत इस्तेमाल करने पर सरकार और टेलीकॉम कंपनियों द्वारा सख्त कानूनी कार्रवाई की जाती है।
  • सुरक्षित रहने के लिए हमेशा अपने दस्तावेजों का सही उपयोग करें।
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