क्या आपके फोन की स्क्रीन पर भी छप गए हैं एप्स के निशान? जानें इससे बचने के उपाय

App Icons Burnt In Phone Screen: आज के समय में स्मार्टफोन हमारे जीवन का एक बेहद अहम हिस्सा बन चुका है। लेकिन लंबे समय तक फोन का इस्तेमाल करने वाले कई लोगों को एक अजीब समस्या का सामना करना पड़ता है, जिसमें होम स्क्रीन पर मौजूद ऐप्स के आइकॉन, कीबोर्ड या स्टेटस बार के निशान फोन की स्क्रीन पर धुंधले रूप में हमेशा के लिए छपे हुए दिखाई देने लगते हैं। तकनीक की भाषा में इसे 'स्क्रीन बर्न-इन' या घोस्ट इमेज कहा जाता है।





यह समस्या आमतौर पर एमोलेड या ओलेड डिस्प्ले वाले फोन में ज्यादा देखने को मिलती है। जब एक ही इमेज स्क्रीन पर घंटों तक एक ही जगह पर बनी रहती है, तो पिक्सल्स कमजोर होने लगते हैं। आइए बहुत आसान भाषा में समझते हैं कि इससे कैसे बचा जा सकता है।