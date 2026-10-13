सावधान रहें: दशहरा सेल के नाम पर कहीं आप न हो जाएं ठगी का शिकार, जानें कैसे बचें

Dussehra 2026: दशहरा आते ही बाजारों और ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म पर सेल और डिस्काउंट की भरमार दिखाई देने लगती है। मोबाइल, लैपटॉप, टीवी, कपड़े और घरेलू सामान खरीदने के लिए ग्राहक आकर्षक ऑफर तलाशते हैं। इसी दौरान साइबर ठग भी त्योहारों की खरीदारी का फायदा उठाने की कोशिश करते हैं।





वे नकली वेबसाइट, फर्जी डिस्काउंट लिंक और सोशल मीडिया विज्ञापनों के जरिए लोगों को अपने जाल में फंसा सकते हैं। ऐसे में अगर आप भी इस दशहरा सेल में खरीदारी करने की योजना बना रहे हैं, तो थोड़ी सी सावधानी आपके पैसे और निजी जानकारी को सुरक्षित रख सकती है। चलिए जानते हैं इनसे कैसे बचें। आप आगे सेल के नाम पर होने वाले फ्रॉड से बचने के तरीकों के बारे में जान सकते हैं...