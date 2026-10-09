दशहरा का मेला घूमने जा रहे हैं, तो किन बातों का रखें ध्यान? एक छोटी सी गलती दिक्कत में डाल सकती है

हर बार की तरह इस साल भी दशहरा के मेले जगह-जगह शुरू हो गए हैं। ऐसे में दशहरा का त्योहार आते ही देश के कई हिस्सों में रावण दहन, रामलीला और मेलों की रौनक अलग ही देखने को मिलती है। बच्चों से लेकर बड़े तक, हर कोई मेले में घूमने, खरीदारी करने मेला जाते हैं।





हालांकि, मेले में उमड़ने वाली भीड़ के बीच थोड़ी सी लापरवाही परेशानी का कारण बन सकती है। ऐसे में अगर आप भी दशहरा का मेला घूमने जाने का प्लान कर रहे हैं, तो आपको कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखना चाहिए। चलिए जानते हैं दशहरा मेला जाते समय किन-किन बातों का ध्यान रखें। आप आगे इस बारे में जान सकते हैं...