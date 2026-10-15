जानना जरूरी: दिवाली पर कंपनी को बोनस देना जरूरी है या नहीं? नौकरीपेशा लोग जान लें अपने अधिकार और नियम

Diwali 2026: दिवाली आते ही कर्मचारियों को सैलरी के साथ मिलने वाले बोनस का इंतजार रहता है। कई कंपनियां त्योहार के मौके पर अपने कर्मचारियों को अतिरिक्त पैसे यानी बोनस देती हैं, जबकि कुछ जगहों पर मिठाई या गिफ्ट देकर त्योहार की खुशियां मनाई जाती हैं।





ऐसे में सवाल उठता है कि क्या कंपनी को दिवाली पर बोनस देना कानूनी रूप से जरूरी है या नहीं? इसलिए बिना देर किए जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर नौकरीपेशा लोगों के लिए बोनस को लेकर नियम क्या कहते हैं। आप अगली स्लाइड्स में दिवाली बोनस से जुड़े नियम के बारे में जान सकते हैं...